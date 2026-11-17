خبرني - في ظل التكهنات المتسارعة التي راجت في الأوساط الكروية وربطت اسم المدرب المصري السابق حسام حسن بتدريب منتخب الجزائر، نفى مصدر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم "الفاف" الخبر بشكل قاطع.

وجاء هذا النفي الرسمي ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن تلقي حسام حسن عرضا لقيادة "الخضر" عقب رحيله عن تدريب منتخب مصر.

وأكد مصدر مسؤول مقرب من الاتحاد لصحيفة "الشروق" عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلا، مشددا على أن هذه الفرضية لم تُطرح نهائيا في أروقة "الفاف".

ويعتمد الاتحاد الجزائري في تمسكه بالطاقم الفني، الذي يقوده الدولي السابق إبراهيم حمداني ومساعده عنتر يحيى، على النجاحات البارزة التي حققها المدرب مع الفئات السنية.

وكان حمداني قد قاد المنتخب الجزائري تحت 21 عاما لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط (تارانتو 2026)، معيدا الجزائر إلى منصات التتويج المتوسطية.

انتقادات وغضب جماهيري

وواجه الجهاز الفني للمنتخب الجزائري انتقادات خلال الفترة الماضية، على خلفية تكرار الإصابات العضلية التي تعرض لها عدد من اللاعبين الأساسيين، بينهم هشام بوداوي وجوان حجام وبشير بلومي، وما ترتب عليها من غيابات عن معسكرات المنتخب.

وأثارت هذه الإصابات تساؤلات بشأن التحضير البدني وإدارة الأحمال التدريبية، بينما أرجع حمداني المشكلة إلى ضغط جدول المباريات الدولية والظروف المناخية التي صاحبت بعض المعسكرات والمواجهات.

كما أثارت بعض قرارات المدرب الانضباطية نقاشا في الأوساط الرياضية الجزائرية، أبرزها استبعاد الظهير ريان آيت نوري عقب اعتراضه على عدم مشاركته في التشكيلة الأساسية.

وتركزت انتقادات أخرى على الخبرة التدريبية لحمداني على مستوى المنتخبات الأولى؛ إذ رأى بعض المحللين أن نجاحه مع منتخب تحت 21 عاما لا يكفي وحده لتقييم قدرته على قيادة المنتخب الأول في البطولات القارية والدولية.