خبرني - حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على نظيره الهولندي بخمسة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الإثنين على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل أهداف ألمانيا ديري شيرهانت (41)، وفلوريان فيرتز (60 و71)، ونيكو شلوتربيك (65)، وبرايان جرويدا (77).

وبهذا الفوز، رفعت ألمانيا رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن هولندا صاحبة المركز الثاني، فيما حلت اليونان ثالثة بالرصيد ذاته، بعد فوزها على صربيا بهدف دون رد، بينما جاءت صربيا في المركز الأخير دون نقاط.

وتعد الخسارة الأولى للهولندي بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز.