خبرني - ذكرت البحرية الإيرانية الاثنين أن النيران اشتعلت في ناقلة نفط جراء إصابتها بلغم بحري في مضيق هرمز لتصبح الناقلة الرابعة التي تتعرض لحادث في المضيق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن الناقلة أصيبت في منطقة وصفها بأنها منطقة محظورة بشرق مضيق هرمز.

ولم يحدد التلفزيون اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه أو حمولتها أو حالة طاقمها.

بدورها أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 7 أميال بحرية شمالي خصب العمانية.

وقالت الهيئة إن طرفا ثالثا أفاد بوقوع هجوم على ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز ، مما عطل السفينة وأشعل حريقا في غرفة المحرك.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم ، وأن تقديرات الأضرار والأثر البيئي لا تزال غير معروفة.