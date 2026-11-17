خبرني - أصدرت اللجنة المؤقتة السابقة للنادي الفيصلي، مساء الاثنين بيانا حول الوضع المالي الفعلي للنادي في أعقاب المقابلة التلفزيونية التي أجراها رئيس اللجنة المؤقتة الحالية للنادي محمد حمود الحنيطي، قال فيه إنه عندما دخل للنادي وجد بأن الذمم والمطالبات على النادي بلغت 3.8 مليون دينار.

وفي بيانها الذي أصدرته لتوضيح الحقائق للرأي العام والشارع الفيصلاوي، قالت اللجنة "تابعنا اليوم المقابلة التي أجراها السيد محمد الحنيطي، رئيس اللجنة المؤقتة لنادينا، الذي نكنّ له كل الاحترام والتقدير، ونقف إلى جانبه دائماً داعمين ومساندين. وقد تضمّنت المقابلة أن حجم المطلوبات والخسائر المتراكمة يقارب 3,800,000 دينار، وهو رقم أثار جدلاً واسعاً، إذ خلط البعض بينه وبين مديونية النادي الفعلية، علماً بأن هذا الرقم ليس الدين المستحق على النادي كما يُروَّج".

وأوضحت اللجنة الفرق بين الخسائر المتراكمة والمديونية الفعلية للنادي، مؤكدة أن الأرقام الواردة في البيان مستندة إلى الميزانية المدققة والوثائق المحاسبية المودعة لدى وزارة الشباب.

وقالت اللجنة إن مجموع المطلوبات والعجز المتراكم وفق الميزانية الفعلية للنادي بتاريخ 31/12/2025 بلغ 3,355,570 دينارًا، موضحة أن هذا الرقم لا يمثل، بمجمله، دينًا مستحقًا على النادي لجهات خارجية، باعتبار أن الخسائر المتراكمة تختلف محاسبيًا عن المديونية والالتزامات المستحقة.

وبيّنت اللجنة أن الخسائر المتراكمة أمر طبيعي في الأندية الرياضية، باعتبارها أندية غير ربحية حتى وإن سُجّلت كشركات، موضحة أنه إذا بلغت كلفة الموسم مليون دينار، مقابل إيرادات بقيمة 700 ألف دينار، فإن الفرق البالغ 300 ألف دينار يُسجّل خسارة ضمن الخسائر المتراكمة، حتى لو جرى سداد جميع النفقات.

وأكدت أن الخسائر المتراكمة لا تمثل التزامًا ماليًا مستحقًا على النادي لأي جهة خارجية، ولا تُعد دينًا واجب السداد، مشيرة إلى أن إطفاءها يكون من خلال الأرباح أو تخفيض رأس المال.

وفيما يتعلق بالمديونية، أشارت اللجنة إلى أنها بلغت عند استلامها مهامها بتاريخ 23/3/2025 مبلغ 1,911,760 دينارًا، بينما بلغت في 31/12/2025، وفق الميزانية المدققة، 1,718,735 دينارًا.

وأضافت أن المديونية عند انتهاء أعمال اللجنة بتاريخ 14/5/2026 بلغت 2,000,067 دينارًا، مؤكدة أن هذا الرقم يشمل جميع الالتزامات على النادي، بما فيها عقود اللاعبين المحليين والأجانب للموسم ذاته، ومن بينهم اللاعبان لي آروين وماهر حجازي، إضافة إلى القضايا والمطالبات المسجلة كالتزامات على النظام المحاسبي للنادي، سواء تم دفعها أم لم يتم دفعها.

وبحسب الأرقام التي أوردتها اللجنة، فإن صافي الزيادة في المديونية خلال فترة عملها بلغ 88,307 دنانير فقط، وفق المعادلة: 2,000,067 − 1,911,760 = 88,307 دنانير.

وأوضحت اللجنة أن احتساب هذا الرقم يأتي مع الأخذ بعين الاعتبار انتهاء أعمالها قبل استلام جائزة المركز الثاني في دوري كرة السلة، وكذلك قبل تحصيل جزء من ريع الجماهير للمباريات الأخيرة في دوري كرة القدم الأردني، إلى جانب بعض المستحقات التي لم تكن قد قُبضت خلال فترة عملها.

وفيما يتعلق بالتبرعات، كشفت اللجنة أن مجموع التبرعات خلال الفترة من 1/1/2025 إلى 31/12/2025 بلغ 861,701 دينارًا، مشيرة إلى أن هذا الرقم ورد في الميزانية المدققة ضمن الصفحة 11، بند رقم 13 – إيرادات أخرى / التبرعات، والمودعة نسخ منها لدى وزارة الشباب والنادي الفيصلي والاتحاد الأردني.

وأكدت اللجنة أن جميع الأرقام الواردة في بيانها موثقة في الميزانية المدققة والمودعة لدى وزارة الشباب.

كما أشارت إلى أن أمانة الصندوق خلال فترة عمل اللجنة المؤقتة السابقة كانت لدى سيف عجاج، المدير المالي في وزارة الشباب، والذي استمر في عمله خلال اللجنة الحالية، مؤكدة أنه قام بتدقيق الأرقام المتعلقة بالمديونية الواردة في البيان.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرار دعمها للنادي، قائلة: “كنّا وما زلنا وسنبقى خلف شعار النادي الفيصلي.”

جدير بالذكر أن رئيس اللجنة المؤقتة السابقة أحمد الوريكات يعد من الداعمين للجنة الحالية بقيادة محمد حمود الحنيطي، ولم يغب عن مدرجات الفيصلي خلال الموسم الحالي، كما أنه أكد قبل أيام إن الفيصلي بحاجة إلى متكاتفين وليس إلى منقذين، ردا على ما أُشيع حول اجتماع شخصيات فيصلاوية أطلقت على نفسها "لجنة إنقاذ الفيصلي"، مؤكدا دعمه للإدارة الحالية ولمن يقف خلف شعار النادي.