خبرني - أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاثنين، اعتماد جميع المتقدمين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد في الانتخابات التي ستجري في الخامس من كانون الأول المقبل.

واعتمدت اللجنة الانتخابية جميع طلبات الترشح الواردة فيها لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس وعضوية مجلس الإدارة للاتحاد بموجب قرارها، كما قرر مجلس إدارة الاتحاد دعوة أعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في اليوم ذاته.

وترشح لمنصب رئيس الاتحاد سمو الأمير علي بن الحسين، وعن فئة نائب الرئيس مروان جمعة، والأعضاء المعترف بهم أسامة سمير، وعزام فخر الدين، ولؤي عميش.

وترشح عن أندية المحترفين أحمد الوريكات "نادي الفيصلي"، ويوسف الصقور "نادي الوحدات"، ووائل الشقيرات "نادي الحسين إربد"، ومحمد الشلول "نادي دوقرة"، ومحمد سمارة "نادي الرمثا"، وسند خصاونة "نادي الجزيرة".

وعن أندية الدرجة الأولى منصور عبيدالله "اتحاد الرمثا"، وخالد الزعبي "سهل حوران"، ورسمي الزيود "الهاشمية"، وأندية الدرجة الثانية فؤاد الدويري "صما"، ومحمود الرشدان و"شباب حوارة" وعن الأندية النسوية ستيفاني النبر "الاتحاد".