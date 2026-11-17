خبرني - قال أعضاء 3 كتل نيابية، الاثنين، إن رؤساء اللجان لم يتم اختيارهم، مشيرين إلى أن رؤساء اللجان أمر يخص اللجنة وحدها ويتم من خلال التوافق أو الانتخاب.

وأوضح أعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية جميل الدهيسات، وكتلة حزب الميثاق الوطني النيابية عمر بني خالد، عضو كتلة حزب مبادرة النيابية رند الخزوزعبر قناة الممكلة أنه تم التوافق على أعضاء بعض اللجان النيابية وليست جميعها، مشيرين إلى أنه قد يتم اللجوء إلى الانتخاب في بعض اللجان.

وأكد الدهيسات، أنه لم يتم التوافق الرسمي والإعلان الرسمي عن أسماء رؤساء أعضاء اللجان حتى الآن، موضحاً أن اختيار رؤساء اللجان مسألة تخص اللجان ذاتها، بعد أن يتشاور أعضاؤها بوجود أحد أعضاء المكتب الدائم ليتم اختيار الرئيس إما عن طريق التوافق أو انتخابات.

وأضاف أن عدد اللجان يبلغ 20 لجنة يكون عدد أعضائها في الحد الأعلى 11 شخصا، و6 أشخاص في الحد الأدنى.

ولفت إلى أن بعض اللجان قد تلجأ إلى الانتخابات، إذ إنه تم التوافق على أن تكون 11 عضوا في بعض اللجان.

وأشار إلى أنه تم ترشيح نائبين عن كل كتلة التي يبلغ عددها 5 كتل، ليصبح 10 أعضاء ويتم ترشح عضو وفقا لتوافقات أخرى.

وشدد على أهمية عمل اللجان النيابية، داعيا إلى تفعيلها وإدارتها بالشكل الصحيح وفق برنامج عمل ثم يحاسب اللجنة ورئيسها على الإنجاز.

من جانبه أكد بني خالد أن اختيار رؤساء اللجان يكون إما عن طريق التزكية أو عن طريق الانتخابات، مبينا أن هناك أعضاء يرغبون بأن يكونوا رؤساء لجان.

وقال إن اختيار أعضاء اللجان يجب أن يكون بالتمثيل النسبي للكتل النيابية، مضيفا أن هناك العديد من اللجان لا يوجد بها اختصاص أو كفاءات.

بدورها أوضحت الخزوز أن الأعضاء الراغبين بالانضمام للجان النيابية يطرحون رغباتهم لكتلهم، مشيرة إلى أنه لم يتم إجبار أي نائب للذهاب إلى كتلة لا يرغب بها.

وأكدت بأن أي عضو يستطيع الترشح لرئاسة اللجان النيابية، مؤكدة رغبتها في الترشح إلى رئاسة إحدى اللجان.

وأشارت إلى أنه يجب التوصل إلى توافق بخصوص اللجان النيابية عبر اختيار النواب أصحاب الاختصاص والخبرة للوصول إلى مجلس نواب قادر على القيام بدوره التشريعي وتكون اللجنة قادرة على ممارسة دورها الرقابي.

وأكدت أنه لم يتم التوافق على طرح أسماء رؤساء الكتل النيابية، بل طرح أسماء من يرغب في الترشح للرئاسة.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، آية الله فريحات قال، إن الكتل النيابية توصلت إلى توافق على أسماء أعضاء 18 لجنة نيابية.

وأضاف فريحات، ، أن التوافقات التي سُلّمت، شملت تسمية 11 عضوا لكل لجنة، فيما لا تزال هناك لجنتان يزيد عدد المرشحين لعضويتهما على العدد المحدد، مشيرا إلى استمرار المفاوضات بين الكتل والنواب للوصول إلى توافق بشأن جميع اللجان.

وأوضح أن المكتب الدائم لمجلس النواب اتخذ قرارا بالوقوف على مسافة واحدة من جميع النواب، ومراعاة رغباتهم في الانضمام إلى اللجان، لافتا إلى وجود توجه لدى أعضاء المجلس لتشكيل لجان متخصصة، بما يعزز أداءها التشريعي والرقابي.

وبين فريحات أن النظام الداخلي يمنح الكتل النيابية مهلة 14 يوما من تاريخ انعقاد الدورة العادية للتوافق على أسماء أعضاء اللجان، وأن هذه المهلة انتهت الاثنين، وهو اليوم الذي سُلّمت فيه التوافقات إلى الأمانة العامة.

وأكد أنه لا يوجد تأخير في تشكيل اللجان أو في بدء أعمالها، متوقعا أن تبدأ اللجان ممارسة مهامها مطلع الأسبوع المقبل، وإحالة مشاريع القوانين المتعلقة باختصاص كل لجنة إليها.