خبرني - عيّن كريستال بالاس متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الدنماركي توماس فرانك مدربا جديدا للفريق الاثنين، موكلا إليه مهمة شاقة تتمثل في انتشال الفريق من قاع الجدول.

ويخلف المدرب السابق لبرنتفورد وتوتنهام، الفرنسي بيار ساج الذي أُقيل الأسبوع الماضي بعد 16 مباراة فقط في منصبه.

ولم يتمكن الفرنسي من البناء على إرث سلفه أوليفر غلاسنر، الذي أشرف على أنجح فترات النادي في تاريخه.

وقاد غلاسنر النادي اللندني الجنوبي إلى أول لقب كبير في تاريخه، بعدما تغلب على مانشستر سيتي وأحرز كأس الاتحاد عام 2025، كما توج بلقب مسابقة كونفرنس ليغ الموسم الماضي.

وقال فرانك في بيان صادر عن بالاس "يشرفني أن أجلس هنا وأن أتولى قيادة هذا النادي الرائع. أتطلع حقا إلى هذه المهمة".

وأضاف "كريستال بالاس ناد عريق في إنكلترا وفي الدوري الإنجليزي الممتاز. سأبذل كل ما بوسعي لمساعدة اللاعبين ودعمهم ودعم كل من يعمل في النادي، وأتطلع بشدة إلى لقائهم".

ووقّع فرانك عقدا لمدة عامين ونصف العام، بعدما حقق نجاحا كبيرا خلال سبعة أعوام مع برنتفورد، إذ قاد "النحل" إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 74 عاما في 2021، ورسخ مكانة النادي في الدوري الممتاز.

وأثمر عمله في غرب لندن انتقال المدرب البالغ 53 عاما إلى توتنهام في حزيران 2025، لكنه لم يمكث سوى ثمانية أشهر في منصبه في ظل معاناة الفريق.

ويأمل بالاس أن يتمكن فرانك من استعادة النجاحات التي حققها مع برنتفورد، في ظل موارد مماثلة متاحة له في ملعب سيلهرست بارك.

ودفع ساج الثمن بعد أربع هزائم متتالية في الدوري تركت بالاس متذيلا للترتيب.

ويملك بالاس أسوأ سجل دفاعي في الدوري الممتاز، بعدما استقبلت شباكه 24 هدفا في 10 مباريات.

وسيأمل الفريق في تحقيق تحسن فوري عندما يواجه منافسيه في صراع الهبوط كوفنتري وهال سيتي في المباراتين المقبلتين بالدوري.