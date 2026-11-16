خبرني - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الاثنين، قيادة لواء الملك حسين بن علي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واستمع اللواء الركن الحراسيس خلال الزيارة إلى إيجاز عسكري قدّمه قائد اللواء، تناول سير العمل في الجوانب العملياتية والتدريبية واللوجستية، ومستويات الجاهزية القتالية، والخطط المستقبلية، إلى جانب أبرز الواجبات والمهام التي ينفذها اللواء.

كما تفقد مرافق وأقسام قيادة اللواء، وافتتح عدداً من المرافق الإدارية والفنية، مؤكداً ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية وفق أحدث المعايير الهندسية، بما يعزز بيئة العمل ويرتقي بمستوى الأداء، وينسجم مع متطلبات التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية.

وشملت الزيارة جولة في متحف اللواء، اطّلع خلالها على مقتنياته ومعروضاته التاريخية التي توثّق محطات من مسيرة الهاشميين وتاريخ القوات المسلحة.

وفي ختام الزيارة، أشاد اللواء الركن الحراسيس بمستوى الجاهزية والاحترافية لدى مرتبات اللواء، مثمّناً جهودهم في أداء واجباتهم وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار.