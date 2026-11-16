خبرني - أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، اندلاع حريق في ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة، أثناء إبحارها في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز، مشيرة إلى تعرضها لأضرار جسيمة إثر اصطدامها بلغم بحري.

وقالت العلاقات العامة، في بيان، إن الناقلة كانت تبحر بعد إطفاء أنظمة الملاحة الخاصة بها، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها عقب اصطدامها باللغم البحري.

وأضافت أن هذه الناقلة تُعد الرابعة التي تتعرض لأضرار خلال الساعات الـ24 الماضية شرق مضيق هرمز.

وأكدت أن أمن مضيق هرمز لا يتحقق، بحسب البيان، عبر التصريحات والخطابات، وإنما من خلال الالتزام بقواعد الملاحة البحرية والتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، لضمان العبور الآمن عبر المضيق.

