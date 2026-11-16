تخيل بيتاً أُغلق بابه الخارجي بقفل جديد، وبقيت غرفه مفتوحة على الشاشات، وفي إحداها رسالة عالقة تدور حولها دائرة صغيرة ولا تصل.

صباح الاثنين السادس عشر من تشرين الثاني أعلنت مديرية الأمن العام حجب تلغرام في المملكة، لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، ولمواجهة استخدامات تسهّل الجرائم الإلكترونية والتهديد والابتزاز ونشر المحتوى المخالف.

تفسر طبيعة التطبيق حرص الجهة المعنية: وصفته التقارير بأنه يتيح قنوات ومجموعات بأعداد كبيرة، ومحادثات سرية مشفرة لا تقرؤها حتى الشركة، وهذا يصعّب رصد الابتزاز حين يقع داخل مجموعة مغلقة.

هذا قفل الدولة، وقد أداره أصحابه، ومن حقهم أن يحموا، وحماية الأبناء من الابتزاز مطلب لا يختلف عليه اثنان.

غير أن القفل الواحد لا يحمي بيتاً.

فالحجب يزيل تطبيقاً ولا يزيل شهية، والعادة أطول عمراً من التطبيق، والشاشة تتبدل ويبقى من يجلس أمامها.

في قراءتي، الابتزاز وصفة من ثلاثة مكونات: صورة، وخوف، وصمت.

قفل الدولة يضيّق القناة، وقفل البيت يكسر الصمت، وقفل المدرسة يزيل الخوف، وإن سقط قفل منها بقيت الوصفة صالحة على أي تطبيق.

القفل الأول قفل الدولة، وقد أضاف إليه البيان نصائح واضحة: الحذر من الحسابات والروابط والمصادر المجهولة، ومراقبة الأهل لاستخدام الأبناء، والإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية.

القفل الثاني قفل البيت، وهو اقتراح من عندي: ميثاق أسرة من ثلاثة سطور، يُكتب بخط اليد ويُعلّق على باب الثلاجة، وفي أسفله طريق الإبلاغ الرسمي.

لا حساب لمجهول، ولا رابط من غريب، ولا سر يُخبأ عن الأب أو الأم.

هل يعرف أحدنا من يراسل ابنه الليلة؟ سؤال يحتاج إلى عشاء بلا هواتف أكثر مما يحتاج إلى برنامج رقابة.

الطفل الذي يحكي لا يحتاج إلى من يتجسس عليه.

القفل الثالث قفل المدرسة، واقتراح ثانٍ من عندي: أسبوع للنظافة الرقمية، تتعلم فيه الطالبة كيف تعرف المبتز من أول رسالة، وكيف تبلّغ ولا تخجل.

فالابتزاز يعيش على الخجل، ويموت بالكلام.

للمنصات قفل رابع لا نملكه نحن.

تقول التجربة الأردنية مع تيك توك، الموقوف منذ كانون الأول 2022، بحسب مصادر إعلامية، إن رفع الوقف مرتبط بالتزام المنصة بالمعايير والقوانين الأردنية.

يبدو أن مفتاح العودة بيد من حُجب، وقد تُقرأ في ذلك رسالة هادئة لكل منصة: الباب يُفتح من الداخل.

يبقى سؤال المعلمة ومدير الفريق وأصحاب المجموعات الدراسية والمهنية: ماذا نفعل صباح الغد؟

أربع خطوات تكفي. نحفظ على أجهزتنا ما نحتاجه من ملفات، ونتفق مع الفريق على قناة معتمدة للمراسلات الرسمية، ونبلّغ أعضاء المجموعة بالقرار وبالبديل مرة واحدة، ولا ندفع الجميع إلى أول تطبيق يصادفنا.

فالبديل المتسرع قد يكون أخطر من الأصل، وقد نصح البيان نفسه بالحذر من المصادر المجهولة.

ثلاثة أسئلة تسبق اختيار أي بديل: من يملكه؟ وأين تُحفظ بياناتي؟ وهل أستطيع الإبلاغ فيه عن مسيء؟

ما زالت تفاصيل لم تُعلن، كمدة الحجب ونطاقه وطريقة تنفيذه، وهي تُنتظر من الجهة المعلنة حين يكتمل الإطار.

إلى أن تُعلن، يستطيع كل بيت أن يبدأ من قفله، فلا يحتاج الميثاق إلى قرار ولا الحوار إلى ترخيص.

الحماية كالبناء: لا تقوم على عمود واحد مهما اشتد.

تغلق الدولة بابها فيُحمى الشارع، ويغلق البيت بابه فتُحمى الغرفة، وتغلق المدرسة بابها فيُحمى الدفتر!

