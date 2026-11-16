خبرني - يلجأ كثير من البالغين إلى اتباع أنظمة غذائية خاصة، ويأتي إنقاص الوزن في مقدمة أسباب هذا التوجه. ومع تعدد النصائح والأنظمة الرائجة، مثل حمية الكيتو والأنظمة منخفضة الدهون أو الكربوهيدرات، قد يعتقد البعض أن التخلص من مجموعات غذائية كاملة هو الطريق الأفضل للوصول إلى الوزن المستهدف.

لكن خبراء التغذية يؤكدون أن الكربوهيدرات يمكن أن تكون جزءاً من نظام غذائي متوازن يدعم التحكم في الوزن، وأن اختيار أنواعها ومراعاة قيمتها الغذائية أهم من استبعادها تماماً.

ويوصي اختصاصيو التغذية بإضافة الكينوا إلى الوجبات، باعتبارها خياراً غنياً بالعناصر الغذائية التي قد تساعد على خسارة الوزن والحفاظ عليه، إلى جانب فوائد صحية أخرى، وفقاً لما نقله موقع "Eating Well".



لماذا تعد الكينوا خياراً مناسباً لخسارة الوزن؟

لا تقتصر فوائد الكينوا على دعم التحكم في الوزن، إذ تشير أبحاث إلى احتمال مساهمتها في تعزيز صحة القلب والمساعدة على ضبط مستويات السكر في الدم، فضلاً عن احتوائها على مضادات الأكسدة.

لكن أبرز ما يميزها غذائياً هو الجمع بين البروتين النباتي والألياف، وهما عنصران يساعدان على تعزيز الشعور بالامتلاء لفترة أطول.

وتوضح اختصاصية التغذية سامانثا كاسيتي أن البروتين والألياف يشكلان مزيجاً مهماً لمن يسعون إلى إنقاص الوزن، لأنهما يساعدان على الشعور بالشبع والرضا بعد تناول الطعام، وقد يدعمان إفراز الجسم الطبيعي لهرمون "GLP-1"، الذي يؤدي دوراً في تنظيم الشهية.

تقليل الشعور بالجوع

ويحتوي كوب واحد من الكينوا المطبوخة على نحو 8 غرامات من البروتين النباتي و5 غرامات من الألياف، مقابل حوالي 220 سعرة حرارية. وقد يساعد هذا المزيج على تقليل الشعور بالجوع بعد الوجبات، وبالتالي الحد من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.

وتشير اختصاصية التغذية لاينى يونكين إلى أن كوب الكينوا يوفر نحو 5 غرامات من الألياف، أي ضعف الكمية الموجودة في كوب من البروكلي، موضحة أن الحبوب الكاملة قد توفر أحياناً أليافاً أكثر للحصة الواحدة مقارنة ببعض الفواكه والخضراوات.

وتساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم وتحسين تنظيم مستويات السكر في الدم، كما ترتبط بإفراز هرمونات تساهم في تنظيم الشهية، ومنها هرمون "GLP-1".

عناصر غذائية تتفوق بها على بعض الحبوب

إلى جانب البروتين والألياف، توفر الكينوا مجموعة من المعادن والفيتامينات المهمة. وتوضح اختصاصية التغذية لورين هاريس بينكوس أنها تحتوي، مقارنة بالأرز البني، على سعرات حرارية وكربوهيدرات بكميات متقاربة، لكنها توفر مستويات أعلى من الحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والفولات.

كيف تضيف الكينوا إلى وجباتك؟

تتميز الكينوا بتعدد طرق تناولها، إذ يمكن استخدامها في وجبة الإفطار كبديل للشوفان، من خلال طهيها بالحليب العادي أو حليب الصويا مع القرفة، ثم إضافة الفواكه والمكسرات والبذور، مع قليل من العسل والزبادي اليوناني لزيادة محتوى البروتين.

كما يمكن استخدامها بديلاً للأرز في أطباق الحبوب والسلطات، مع الخضراوات ومصدر للبروتين وصلصة مناسبة، أو تقديمها طبقاً جانبياً مع السلمون. ويمكن تعزيز نكهتها بطهيها مع الأعشاب الطازجة والبصل والثوم، ثم إضافة جبن البارميزان وقشر الليمون.

ومع ذلك، لا تمثل الكينوا وحدها وسيلة لإنقاص الوزن؛ فالنتائج المستدامة تعتمد على نمط غذائي متوازن ومناسب لاحتياجات الجسم، إلى جانب النشاط البدني والتحكم في إجمالي السعرات الحرارية.