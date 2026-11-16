خبرني - قال المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، الاثنين، إن هناك تقدما يحرز نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من بقاء تحديات مهمة.

وأضاف كوشنر، في منشور على منصة إكس، أنه وزميله المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تحدثا إلى مستشار الكرملين يوري أوشاكوف في وقت سابق من الاثنين.

وقال المبعوث إنهما أجريا أيضا اتصالا مثمرا مع أوكرانيا والشركاء الأوروبيين.

وكتب كوشنر "نحرز تقدما، بالتنسيق الوثيق مع روسيا وأوكرانيا وأوروبا، نحو التوصل إلى نتيجة تُنهي هذه الحرب، وتُعزز الأمن الأوروبي، وتُرسّخ أسس سلام دائم".

وأضاف "لا تزال هناك تحديات مهمة، وسيتطلب التوصل إلى اتفاق نهائي اتخاذ قرارات صعبة".

وعقد مسؤولون روس وأوكرانيون وأميركيون محادثات في أبوظبي الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، لإنهاء النزاع.

والتقى كوشنر وويتكووف بعدها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، وأعلنا لاحقا أن أوروبا ستشارك في الجولة المقبلة من المفاوضات.

ولكن أوشاكوف قال الاثنين إن روسيا لم توافق بعد على مشاركة ممثلين أوروبيين في الجولة المقبلة من محادثات السلام الأوكرانية.