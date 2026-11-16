خبرني - أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار الاثنين، أن من المتوقع أن تجتمع اللجنة الأمنية الرفعية المستوى لـ"اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في إسلام أباد في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ووقّعت باكستان في آب اتفاقية للدفاع المشترك مع المملكة العربية السعودية وتركيا، تضمنت بندا يعد الاعتداء على أي منها اعتداء عليها جميعا.

وقال إسحاق دار إن اللجنة "ستجتمع من حيث المبدأ في نهاية الشهر الحالي، ونأمل أن يحدث ذلك في إسلام أباد".

وفي الأسابيع الأخيرة، شن الحوثيون في اليمن، هجمات استهدفت بنى تحتية للطاقة والنقل ومواقع عسكرية في السعودية.

وتجدد النزاع في تموز عقب انهيار اتفاق هدنة كانت قائمة في اليمن بين الحوثيين والحكومة المدعومة من السعودية منذ العام 2022، وذلك على وقع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في شباط.