خبرني - قالت النائب لبنى النمور إن الرقابة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عممت قرارا يقضي بمنع محلات الإطارات القريبة من مركز المدينة من تقديم خدمات إصلاح الإطارات ونفخ الهواء وإجراء «البنشر» للمركبات، وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المنطقة الحرفية للحصول على هذه الخدمات.

وأوضحت النمور أن القرار يتسبب بمعاناة وحرج للمواطنين والزوار الذين قد يتعرضون لأعطال في إطارات مركباتهم، لا سيما بعد الساعة الثامنة مساء، حيث تكون معظم محلات المنطقة الحرفية قد أغلقت أبوابها، في حين أن المحلات القريبة من وسط المدينة تشكل خيارا أقرب وأسهل للوصول إليها.

وأضافت أن إحدى السيدات أبلغتها عن تعرضها لموقف اضطرت خلاله للبحث عن محل في المنطقة الحرفية لإصلاح إطار مركبتها، بعد رفض أصحاب محلات بيع الإطارات تقديم الخدمة لها، ما اضطرها إلى الوصول إليه بصعوبة، مشيرة إلى تلقيها شكاوى أخرى بهذا الشأن.

ودعت النمور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى التراجع عن القرار والتخفيف عن المواطنين، مبينة أن مبرر المنع هو عدم اختصاص هذه المحلات بتقديم تلك الخدمات، رغم أنها تمارس أعمال إصلاح الإطارات منذ سنوات طويلة.