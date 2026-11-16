بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

خبرني - عشيرة العضايلة وعموم عشائر الغساسنة ينعون ببالغ الأسى والحزن وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور صالح محمد عمر العضايلة، والد المهندس محمد والمهندس احمد والدكتورة آلاء والمهندسة ولاء وإسراء وآيه وشقيق العميد المتقاعد المحامي مصطفى والمرحوم الحاج مصلح والدكتور علي والعقيد المهندس المتقاعد حاتم وطارق الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى مساء اليوم الاثنين الموافق ١٦ تشرين الثاني.

وتاليا تفاصيل العزاء :

وسيصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة الضهر يوم غد الثلاثاء من مسجد زحوم الكبير إلى مثواه الأخير في مقبرة زحوم يوم غد الثلاثاء



يومي الثلاثاء والأربعاء: من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً، للرجال والنساء في ديوان عشيرة العضايلة ببلدة زحوم محافظة الكرك

يوم الخميس: للرجال والنساء، من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً، في ديوان أبناء الكرك – دابوق - عمّان.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ورضوانه ، وأن يجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن أهله ومحبيه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.