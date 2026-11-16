بسم الله الرحمن الرحيم

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

صدق الله العظيم.

خبرني - بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، نتوجّه بأصدق التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد الكريمة ومحبيه، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى: المهندس أشرف خيري منصور «أبو عدي» النجل الأكبر للكاتب والشاعر الفلسطيني الراحل خيري منصور، والذي وافته المنية في العاصمة القطرية الدوحة عن عمر يناهز اثنين وخمسين عامًا، بعد رحلة صبر وثبات مع المرض.

لقد كان الفقيد - رحمه الله - خير خلف لخير سلف؛ فقد سار على درب والده في احتضان العلم والأدب، واتصف بدماثة الخلق وكرم السجايا. عُرف بطيبته الفائقة ولطف قلبه، وكان باذلاً للمعروف، لا يبتغي من وراء ذلك جزاءً ولا شكوراً. لقد واجه مرضه بإرادة صلبة وعزيمة قوية، ليرحل تاركاً خلفه أثراً جميلاً وعطاءً لا يُنسى في نفوس كل من عرفه.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما عاناه من ألم في ميزان حسناته ورفعةً لدرجاته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.