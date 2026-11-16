وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد تكتفي بعرض حياة الآخرين أمامنا، بل أصبحت تعيد تشكيل رغباتنا وتوقعاتنا ومعاييرنا للحياة. جعلت الرجال مهووسين بنساء لن يلتقوا بهن يومًا، والنساء يتطلعن إلى أنماط حياة لا تشبه واقعهن، وربما لا يملكن القدرة على تحمّل تكلفتها.

المشكلة أعمق من مجرد المقارنة؛ نحن أمام صناعة مستمرة للرغبات، تجعل الإنسان غير راضٍ عمّا يملك، وغير مكتفٍ بمن حوله، ودائم الشعور بأن هناك حياة أفضل يعيشها الآخرون بعيدًا عنه.

لقد أصبحنا نقارن واقعنا اليومي بلحظات منتقاة من حياة الآخرين، ونقيس علاقاتنا بصور مثالية، ونطارد معايير للجمال والنجاح والثراء لا تنتهي.

وهكذا، بدلًا من أن نعيش حياتنا ونبنيها، أصبحنا نستهلك صورًا عن حيوات الآخرين، حتى بتنا غرباء عن واقعنا، نركض خلف أوهام لا نعرف إن كنا نريدها حقًا، أم أننا تعلمنا فقط أن نشتهيها.

والأكثر رعبًا أننا أصبحنا نعيش حياة لا نريدها، ونشتهي حياة لا نملكها، ونقيس قيمتنا بمعايير لم نخترعها، حتى فقدنا القدرة على رؤية ما بين أيدينا. لقد نجحت الشاشات في تحويل الإنسان من صانع لحياته إلى مستهلك دائم لأوهام الآخرين.

فإذا كنا نقضي أعمارنا في التحديق بحياة الآخرين، فمن بقي لديه الوقت ليعيش حياته هو؟

