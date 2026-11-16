خبرني - أربعة قرون كاملة ظلّ قفل نحاسي صغير صامتاً، حبيس الرمال قبالة ساحل ويلز، يحرس صندوقاً لم يعد له أثر، ويحفظ سرّاً مكوّناً من أربعة أحرف. وحين جرفه البحر أخيراً إلى شاطئ "مارغام"، ظنّ من عثر عليه أنه أمام قطعة نادرة فحسب، لكنه كان أمام شاهد صامت على ليلة عاصفة في ديسمبر/كانون الأول 1583، حين ابتلع البحر سفينة تجارية بريطانية اسمها "آن فرانسيس" ومعها حمولتها وأسرار طاقمها.

الآن، وبعد أكثر من 400 عام، فُتح القفل لأول مرة، بعد أن استعان الباحثون بتقنيات التصوير بالأشعة السينية لفك شيفرته. لكن فتحه لم يُنهِ الحكاية، بل فتح باباً للغز جديد: ماذا كان يعني ذلك الرمز؟

كان القفل جزءاً من كنوز السفينة التي تحطمت خلال عاصفة قبالة ساحل ويلز. ويعتقد الباحثون أنه كان يُستخدم لتأمين صندوق على متن السفينة، قبل أن ينفصل عن الكنوز التي كان يحميها. وقد استُعيد جزء من الحمولة وقت وقوع الحادث، بينما ابتلع البحر بقيتها. وفي العقود الأخيرة، أدت عمليات التجريف والعواصف على شاطئ "مارغام" في جنوب ويلز إلى ظهور بعض كنوز السفينة المفقودة.

4 حروف تحت الأشعة

وبين عامي 1996 و2017، عثر بيتر هيوز، الهاوي في استخدام أجهزة الكشف عن المعادن، على القفل وجزء كبير من الكنز، الذي تضمن عملات ذهبية وفضية. لاحقاً، حصل متحف ويلز الوطني على القفل، وتعاون مع باحثين من جامعة كارديف لفك شيفرته، باستخدام التصوير المقطعي المحوسب الدقيق (micro-CT scans)، الذي يلتقط آلاف الصور بالأشعة السينية ثم يجمعها في نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد. وبمطابقة النتوءات الداخلية بالأحرف الخارجية، تمكن الباحثون من تحديد الشيفرة الصحيحة — "ANCE" — ومن ثم فتح القفل.

يقول ديفيد ويليامز، الباحث المشارك في جامعة كارديف: "نستخدم هذه التقنية عادةً لدراسة العظام وهياكل بيولوجية أخرى، لذا كان فحص قفل يعود تاريخه إلى 400 عام تجربة فريدة بالنسبة لنا. فليس كل يوم تتاح لك فرصة حل لغز عمره 400 عام!".

رحلة تهريب تنتهي بالغرق

أما صاحب السفينة، فرانسيس شاكستون، فكان تاجراً ومهرباً سيئ السمعة، ادّعى أن سفينته تبحر على الساحل الشرقي لإنجلترا، بينما كانت في الواقع تتجه نحو إسبانيا لتسليم شحنة قمح مقابل ذهب وفضة من مستعمراتها. وفي مساء 28 ديسمبر 1583، وهي في طريق العودة، واجهت عاصفة عنيفة حطمتها قبالة "مارغام". ويشير سجل الأبرشية إلى فقدان 14 بحاراً، أُرجع سبب وفاتهم إلى أعمال شريرة نُسبت إلى امرأة يُزعم أنها كانت تمارس السحر.