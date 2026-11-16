خبرني - تتسع المواجهة السياسية داخل إسرائيل مع تحرك معسكر التغيير بقيادة غادي آيزنكوت لإعادة ترتيب موازين القوى داخل الكنيست، في خطوة تستهدف إزاحة رئيس البرلمان الحالي أمير أوحانا، المحسوب على حزب الليكود، وانتخاب متان كهانا رئيسًا جديدًا للكنيست، بدعم من القائمة المشتركة والأحزاب العربية.

وقال رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي في تصريحات لـ"العربية/ الحدث"، إن القائمة المشتركة تعمل على إبعاد رئيس الكنيست الحالي، وستصوت غدًا ضده، معلنًا دعمها مرشح كتلة التغيير متان كهانا لرئاسة البرلمان.

كما أضاف رئيس كتلة القائمة المشتركة أن الليكود خسر رئاسة الكنيست واللجان الفرعية، معتبرًا أن التغيير في قيادة البرلمان يمثل خطوة أساسية في مواجهة حكومة بنيامين نتنياهو.

وشدد الطيبي على أن منصب نائب رئيس الكنيست "استحقاق للقائمة المشتركة"، في إشارة إلى رغبة النواب العرب في الحصول على تمثيل داخل هيئة رئاسة البرلمان، بالتوازي مع دعمهم تحركات معسكر آيزنكوت.

جاءت هذه المطالب بالتزامن مع موافقة لجنة الترتيبات البرلمانية، الاثنين، على التوصية بتعيين تسعة نواب مؤقتين لرئيس الكنيست، بينهم أحمد الطيبي عن القائمة المشتركة ووليد طه عن القائمة العربية الموحدة، بأغلبية 13 صوتًا مقابل 8، رغم اعتراض نواب من معسكر نتنياهو. ظ

ومن المقرر أن يتولى النواب المؤقتون مهامهم إلى حين اختيار نواب دائمين لرئيس البرلمان، على أن تخضع التعيينات لموافقة الهيئة العامة للكنيست، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

شبكة أمان عربية مقابل دعم آيزنكوت

في السياق نفسه، أوضح الطيبي للـ"العربية/ الحدث" أن القائمة المشتركة تريد "شبكة أمان لمجتمعنا العربي" مقابل دعمها لآيزنكوت، مؤكدًا أن القائمة ستمضي نحو هدف إسقاط حكومة نتنياهو رغم ما وصفه بالتحريض ضدها.

كما دعا آيزنكوت إلى الإسراع في تشكيل الحكومة بأقرب وقت، في رسالة تعكس رغبة الأحزاب العربية في تحويل دعمها البرلماني إلى التزامات سياسية واضحة تجاه المجتمع العربي، وعدم الاكتفاء باستخدام أصواتها في معركة تغيير رئيس الكنيست أو إسقاط الحكومة الحالية.

وتكتسب هذه المطالب أهمية في ضوء نتائج انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول)، التي لم تمنح أيًا من المعسكرين القدرة على تشكيل حكومة بمفرده؛ إذ يمتلك معسكر نتنياهو 53 مقعدًا من أصل 120، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر آيزنكوت وحلفائه، فيما تملك الأحزاب العربية 19 مقعدًا، ما يجعلها صاحبة دور حاسم في تحديد شكل الحكومة المقبلة.

نتنياهو يهاجم القائمة المشتركة ويتواصل معها

فيما اتهم الطيبي نتنياهو بازدواجية التعامل مع القائمة المشتركة، قائلًا إن رئيس الوزراء يتهمها بدعم الإرهاب، بينما يتواصل مساعدوه معها في محاولة للتأثير في مواقفها السياسية.

وكشف الطيبي أن مساعدًا لنتنياهو حاول إقناع القائمة بالتخلي عن دعم آيزنكوت، في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء مهاجمة التعاون مع الأحزاب العربية علنًا.

كما وصف الطيبي خطاب نتنياهو بأنه لا يزال "تحريضيًا ومليئًا بالكراهية"، مؤكدًا أن هذه المواقف لن تدفع القائمة المشتركة إلى التراجع عن هدف إسقاط حكومته.

تأتي اتهامات الطيبي في أعقاب كشفه، خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية في 13 نوفمبر الجاري، عن رسائل قال إنه تلقاها من ناتان إيشل، المقرب من نتنياهو، تضمنت محاولات للتواصل معه قبل الانتخابات وبعد إعلان نتائجها. مضيفًا أن وزيرًا في حكومة نتنياهو تواصل معه أيضًا وحثه على عدم دعم تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت، والدفع نحو انتخابات جديدة.

اختبار مبكر لمعسكر التغيير

تأتي المواجهة حول رئاسة الكنيست في وقت يسعى فيه معسكر آيزنكوت إلى إزاحة أمير أوحانا، وتعيين متان كهانا خلفًا له، بما يمنح المعارضة نفوذًا أكبر على إدارة البرلمان وأجندته التشريعية.

كما اتفق قادة معسكر التغيير، وبينهم آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير جولان وأفيغدور ليبرمان ويائير لابيد، على ترشيح كهانا للمنصب، بعد مفاوضات داخلية بشأن توزيع المناصب البرلمانية، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".