دراسة تكشف.. السكري يرفع خطر ألزهايمر 53%

خبرني - يواجه الأشخاص المصابون بالسكري من النوع الثاني خطراً أعلى للإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 53% مقارنة بغير المصابين بالسكري، وفق مراجعة علمية واسعة شملت بيانات أكثر من 27 مليون مشارك، وعززت الأدلة على وجود ارتباط بين المرضين.

وأظهرت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة كيرتن الأسترالية، أن نحو 5 حالات جديدة من ألزهايمر تُسجل سنوياً بين كل ألف شخص مصاب بالسكري من النوع الثاني.

ونُشرت نتائج البحث في دورية "Alzheimer's Research & Therapy"، واستندت إلى مراجعة منهجية وتحليل تجميعي ل40 دراسة. وتميزت عن مراجعات سابقة ركزت على نطاق أوسع من خلال الجمع بين أنواع مختلفة من السكري والخرف، إذ اقتصرت على دراسة العلاقة بين السكري من النوع الثاني وألزهايمر تحديداً.



تحليل 40 دراسة وأكثر من 27 مليون مشارك

فحص الباحثون 9431 مقالة علمية قبل اختيار 40 دراسة لإدراجها في التحليل، وبلغ مجموع أحجام العينات غير المعدلة أكثر من 27 مليون مشارك. وقدمت 23 دراسة بيانات عن معدلات الإصابة الجديدة بألزهايمر، بينما تناولت 26 دراسة العلاقة بين السكري من النوع الثاني وخطر الإصابة بالمرض.

وخلص التحليل إلى تسجيل 4.71 حالة جديدة من ألزهايمر لكل ألف شخص سنوياً بين المصابين بالسكري من النوع الثاني، عند احتساب معدل الإصابة وفق سنوات المتابعة.

ارتفاع خطر الإصابة بنسبة 53%

وبعد مراعاة العوامل الأخرى التي أخذتها الدراسات الأصلية في الحسبان ضمن تحليلاتها الإحصائية، تبين أن المصابين بالسكري من النوع الثاني يواجهون خطراً نسبياً أعلى للإصابة بألزهايمر بنسبة 53% مقارنة بغير المصابين.

لكن الباحثين شددوا على أن هذه النتائج تكشف عن ارتباط إحصائي بين المرضين، ولا تثبت أن السكري يتسبب بصورة مباشرة في الإصابة بألزهايمر.

اختلاف معدلات الإصابة بين النساء والرجال

كشفت النتائج عن اختلافات في معدلات الإصابة بألزهايمر بحسب الطريقة المستخدمة لتحديد الحالات. فقد سجلت الدراسات التي اعتمدت على السجلات الصحية والإدارية نحو 4 حالات جديدة لكل ألف شخص سنوياً، مقابل 10.24 حالة في الدراسات التي استخدمت وسائل أخرى لتحديد التشخيص.

ويرى الباحثون أن هذا التباين يشير إلى أن أساليب رصد المرض وتشخيصه يمكن أن تؤثر بصورة ملحوظة في تقديرات معدلات الإصابة.

وعلى صعيد الفروق بين الجنسين، بلغ معدل الإصابة بألزهايمر بين النساء المصابات بالسكري من النوع الثاني 3.62 حالة لكل ألف شخص سنوياً، مقابل 2.76 حالة بين الرجال.

ومع ذلك، لم يظهر اختلاف كبير في الزيادة النسبية المرتبطة بالسكري بين الجنسين؛ إذ بلغ ارتفاع الخطر 73% لدى النساء و76% لدى الرجال، وفق التحليلات الواردة في الدراسة.

ماذا تعني النتائج للمصابين بالسكري؟

قال الباحث الرئيسي في الدراسة، إيمانويل أديوايي، الباحث في كلية الصحة السكانية بجامعة كيرتن، إن المراجعة تقدم تقديراً أكثر دقة لمعدلات الإصابة بألزهايمر بين المصابين بالسكري من النوع الثاني.

وأوضح أن الجمع بين بيانات الخطر النسبي ومعدلات الإصابة الجديدة يساعد على تكوين صورة أوضح عن حجم المرض بين هذه الفئة، إذ يوضح الخطر النسبي مدى اختلاف احتمالات الإصابة بين مجموعتين، بينما يكشف معدل الإصابة عن عدد الحالات الجديدة خلال فترة زمنية محددة.

وتعزز النتائج أهمية الاهتمام بصحة الدماغ لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، لكنها لا تعني أن كل مريض بالسكري سيصاب بألزهايمر، ولا تثبت أن التحكم في مستويات السكر يمنع المرض بصورة مباشرة.



