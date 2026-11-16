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الدكتور صالح العضايلة (أبو محمد) في ذمة الله

  • 16 نوفمبر 2026
  • 22:02
الدكتور صالح العضايلة أبو محمد في ذمة الله

خبرني - انتقل إل رحمة الله تعالى الدكتور صالح محمد عمر العضايلة (أبو محمد)، والد كل من المهندس محمد، والمهندس أحمد، والدكتورة آلاء، وولاء، وإسراء، وشقيق كل من العميد المتقاعد المحامي مصطفى، والمرحوم الحاج مصلح، والدكتور علي، والمهندس حاتم، وطارق.

وتاليا تفاصيل العزاء : 

سيُشيّع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة زحوم بمحافظة الكرك، بعد صلاة ظهر يوم الثلاثاء.

وتُقبل التعازي على النحو التالي:

يومي الثلاثاء والأربعاء: من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً، في ديوان العضايلة ببلدة زحوم.
يوم الخميس: للرجال والنساء، من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً، في ديوان أبناء الكرك – دابوق، في عمّان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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