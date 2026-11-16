يسرا اللوزي تشعل غضباً.. ومعركة أكل بين المصريين والسوريين

خبرني - أثارت الممثلة المصرية يسرا اللوزي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات قارنت فيها بين عادات تناول الطعام لدى المصريين والسوريين، معتبرة أن أهل الشام يهتمون بجودة الأكل وتفاصيل إعداده أكثر من المصريين.

بدأت القصة مع تداول مقطع فيديو من لقاء الفنانة المصرية، تحدثت خلاله عن علاقتها بالطعام وتأثرها بجذورها الشامية من جهة والدتها.



وقالت اللوزي إن الطعام يحتل مكانة مهمة لدى أهل الشام، موضحة أن الأمر لا يتعلق بكميات الأكل، وإنما بجودته وطريقة تحضيره.

كما أضافت أنها قد تتناول وجبة بسيطة، مثل طبق فول أو طعام من الشارع، بشرط أن تكون معدة بطريقة جيدة، مؤكدة أنها تهتم بالتفاصيل مهما كان سعر الوجبة.

"المصريون بيستسهلوا"

لكن الجزء الذي أثار الجدل كان حديثها عن اختلاف العادات الغذائية بين المصريين وأهل الشام. حيث قالت اللوزي إن السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والأردنيين يحرصون على اختيار طعامهم بعناية، مضيفة: "على عكسنا إحنا في مصر للأسف، بنستسهل وبنأكل أي حاجة قدامنا".

وضربت مثالاً بسندوتش الشاورما، مشيرة إلى أن السوريين يهتمون بأن يكون معداً بأفضل طريقة، حتى في الوجبات السريعة.

كما أوضحت أن هذه العادات تنعكس على اختياراتها الشخصية، باعتبار أن لديها أصولاً شامية.



سجال بين المصريين والسوريين

لكن سرعان ما انتشرت التصريحات، مثيرة ردود فعل متباينة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ انتقد معلقون مصريون حديث اللوزي، معتبرين أنه تضمن تعميماً غير منصف بشأن عادات المصريين، وتجاهل تنوع المطبخ المصري وثراء أطباقه الشعبية.

كما دافع آخرون عن أكلات مصرية شهيرة، في مقدمتها الفول والطعمية والكشري، مؤكدين أن جودة الطعام لا ترتبط بجنسية من يعدّه.



في المقابل، رأى مدافعون عن الممثلة أن حديثها يعبر عن تفضيل شخصي وتأثرها بعادات عائلتها، ولا يستدعي تحويل النقاش إلى خلاف بين شعبين.

كما انتقد بعض المعلقين أيضاً حدة الردود التي طالت اللوزي، معتبرين أن الاختلاف حول الطعام لا ينبغي أن يتحول إلى هجوم شخصي أو سجال بشأن الأصول والهوية.

هذا وامتد النقاش إلى حسابات مهتمة بتوثيق التراث الغذائي المصري، وسط خلاف بشأن ما إذا كانت تصريحات الفنانة مجرد مقارنة بين عادات الطعام، أم أنها تحمل انتقاصاً من المطبخ المصري.

وبين المدافعين عن الفول المصري وعشاق الشاورما السورية، تبقى المسألة في النهاية مرتبطة بالأذواق والعادات، بعدما تحولت تصريحات عن جودة الطعام إلى نقاش أوسع حول الهوية والتراث.