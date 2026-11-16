البطاطا الحلوة وصحة القلب.. 4 فوائد قد لا تعرفها

خبرني - قد لا تكون البطاطا الحلوة مجرد طعام لذيذ ومصدر للكربوهيدرات، بل توفر مجموعة من العناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية. فهي غنية بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، وهي عناصر قد تساعد على تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، والحد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

وتشير معلومات غذائية إلى أن إدراج البطاطا الحلوة بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن قد يوفر فوائد متعددة للقلب، بفضل تركيبتها الغنية بالمركبات النباتية والمعادن، بحسب تقرير نشره موقع "Verywell health".



1. خفض الكوليسترول

تحتوي البطاطا الحلوة على الألياف الغذائية التي تلعب دوراً مهماً في دعم مستويات الكوليسترول الصحية، إذ تساعد الألياف القابلة للذوبان على تقليل الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، بما قد يحد من تراكم الترسبات داخل الشرايين.

وتعمل هذه الألياف على الارتباط بالأحماض الصفراوية التي يصنعها الكبد من الكوليسترول، ثم تساعد على التخلص منها عبر الجهاز الهضمي. ونتيجة لذلك، يستخدم الكبد مزيداً من الكوليسترول الموجود في الدم لإنتاج أحماض صفراوية جديدة، ما قد يسهم في خفض مستوياته.

2. تدعم ضبط ضغط الدم

تعد البطاطا الحلوة مصدراً جيداً للبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد الجسم على تنظيم ضغط الدم من خلال موازنة تأثير الصوديوم. فالبوتاسيوم يساعد الكلى على التخلص من الكميات الزائدة من الصوديوم، ما يقلل احتباس السوائل وحجم الدم داخل الدورة الدموية. كما يساهم في إرخاء جدران الأوعية الدموية، الأمر الذي قد يساعد على خفض ضغط الدم.

لذلك، يمكن أن يسهم تناول البطاطا الحلوة ضمن نظام غذائي متوازن في توفير كميات منتظمة من هذا المعدن ودعم صحة القلب والدورة الدموية.

3. قد تحسن تدفق الدم

تحتوي البطاطا الحلوة أيضاً على معادن مهمة، من بينها المغنيسيوم، الذي يساعد على تنظيم انقباض العضلات واسترخائها، بما في ذلك العضلات الموجودة في جدران الأوعية الدموية.

ويساهم المغنيسيوم في دعم وظيفة الأوعية الدموية وتدفق الدم، بما يساعد على وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى أنسجة الجسم بكفاءة.

4. تحارب الإجهاد التأكسدي والالتهابات

تتميز البطاطا الحلوة باحتوائها على مضادات أكسدة، أبرزها البيتا كاروتين والأنثوسيانين، التي تساعد على مقاومة الجذور الحرة والحد من الإجهاد التأكسدي.

وتكتسب هذه الخاصية أهمية لصحة القلب، لأن الالتهابات المزمنة والإجهاد التأكسدي قد يضران بالبطانة الداخلية للأوعية الدموية ويؤثران في مرونتها.

وتختلف تركيبة البطاطا الحلوة بحسب لونها؛ فالأنواع البرتقالية غنية بالبيتا كاروتين، بينما تحتوي الأنواع البنفسجية على مستويات أعلى من الأنثوسيانين.