الحنيطي: المطالبات المالية على الفيصلي تصل إلى 3 ملايين و800 ألف

خبرني - كشف رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي محمد حمود الحنيطي، أن المطالبات المالية المترتبة على النادي تصل إلى نحو 3.8 مليون دينار، مشيرا إلى أن المبلغ قد يرتفع إلى 4 ملايين دينار في ضوء وجود قضايا مالية لم تُحسم بعد، فيما أعلن توجه إدارة النادي إلى تأسيس شركة استثمارية بهدف تطوير الأصول المتاحة وإيجاد مصادر دخل جديدة.

وقال الحنيطي، عبر "المملكة"، إن المطالبات المالية عن الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى أيار 2026 بلغت قرابة 400 ألف دينار، وهي مبالغ لم تصدر بشأنها ميزانيات مدققة بعد، إلى جانب مطالبات تتعلق بقضايا لاعبين صدرت بشأنها أحكام من الاتحاد بقيمة 242 ألف دينار، ليرتفع إجمالي المطالبات إلى نحو 3.8 مليون دينار.

وأوضح الحنيطي أنه استعان بشركة KPMG لتدقيق الوضع المالي للنادي، مشيرا إلى أن حجم المطالبات قد يصل إلى 4 ملايين دينار في ظل وجود قضايا أخرى لم تُحسم بعد.

وأكد أن وزارة الشباب زودته بالميزانيات والبيانات المالية قبل توليه المسؤولية، مشيدا بتعاون الوزارة في هذا الجانب.

- 840 ألف دينار دعم شخصي للنادي

وقال الحنيطي إنه التزم بتقديم مليون دينار للنادي الفيصلي خلال الموسم الحالي، مؤكدا أنه دفع حتى الآن 840 ألف دينار من ماله الخاص، شملت المساهمة في تغطية التزامات النادي ورواتب العاملين.

وأشار إلى أن الفاتورة الشهرية للنادي تبلغ 205 آلاف دينار، وتشمل رواتب اللاعبين والمدربين والموظفين والأجهزة الإدارية والفنية، موضحا أن تغطية هذه الالتزامات تعتمد على التمويل الذاتي منه ومن أعضاء اللجنة المؤقتة، إلى جانب الإيرادات المتاحة للنادي.

وبيّن أن مصادر الدخل الحالية تشمل ريع المباريات ودعم الاتحاد ووزارة الشباب، إضافة إلى اتفاقية الرعاية الموقعة مؤخرا مع شركة اتصالات، موضحا أنها ليست اتفاقية الرعاية الرئيسية للنادي.

وأكد الحنيطي أن التزاماته المالية التي تحدث عنها قبل توليه رئاسة اللجنة المؤقتة كانت مرتبطة بمشروع الخصخصة والاستحواذ على النادي، وليس بإدارة لجنة مؤقتة.

وشدد على استمراره في تقديم الدعم المالي للفيصلي، سواء بقي في رئاسة اللجنة المؤقتة أو غادر منصبه، مؤكدا أن توليه المسؤولية جاء استجابة لمطالب جماهير النادي.

- شركة استثمارية وأرض غمدان

وفي ملف الاستثمار، كشف الحنيطي أن إدارة الفيصلي تدرس تأسيس شركة تحمل اسم "النادي الفيصلي للاستثمار"، بهدف تطوير المشاريع الاستثمارية وإيجاد مصادر دخل مستدامة للنادي.

وأوضح أن الإدارة تجري حاليا مشاورات مع مستشاريها القانونيين بشأن آلية تأسيس الشركة، تمهيدا لتقديم كتاب رسمي إلى وزارة الشباب.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الاستفادة من أرض غمدان، التي تبلغ مساحتها نحو 40 دونما، ولا تتجاوز نسبة المساحات المبنية عليها 20%، مؤكدا أهمية موقعها الاستراتيجي في إقامة مشاريع استثمارية.

وبيّن أن التصورات الأولية للمشروع تتضمن مرافق ترفيهية ورياضية، من بينها ملاعب بادل وملاعب خماسية مغطاة وصالات أفراح ومسبح أولمبي، إلى جانب إمكانية اعتماد نظام الاشتراكات السنوية، موضحا أن المخطط الرئيسي للمشروع لم يُعد بعد.

وقال إن الشركة المقترحة ستعمل ككيان مستقل عن إدارة النادي، مع إمكانية دخول مستثمرين ومساهمين فيها، مؤكدا استعداده للاستثمار شخصيا في الشركة.

وأضاف أن التصور المطروح يتضمن حصول النادي الفيصلي على أسهم مجانية في الشركة، من دون أن يتحمل دفع رأس مال، بما يتيح له الاستفادة من عوائدها الاستثمارية.

وأشار الحنيطي إلى أن المجمع التجاري التابع للنادي لا يتجاوز دخله السنوي نحو 200 ألف دينار، موضحا أن النادي لا يمتلك أصولا عقارية مملوكة له بالكامل.

ولفت النظر إلى أن خصخصة الأندية تحتاج إلى وقت وإجراءات تشريعية وموافقات رسمية، في ظل ارتباطها بعدة جهات، من بينها وزارة الشباب ووزارة الاستثمار وأمانة عمان والاتحاد، إلى جانب الحاجة إلى مراجعة الأصول والحصول على الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء.

- 631 ألف دينار تبرعات الأفراد منذ 2021

وكشف الحنيطي أن إجمالي تبرعات الأفراد للنادي الفيصلي منذ عام 2021 وحتى تاريخ المقابلة بلغ 631 ألف دينار، باستثناء المبالغ التي قدمها شخصيا.

وأوضح أن هذه التبرعات موثقة في السجلات المالية للنادي، وأن متوسطها السنوي لا يتجاوز نحو 105 آلاف دينار، مشيرا إلى وجود أسماء المتبرعين وقيمة مساهماتهم في سجلات المحاسبة.

وفي ملف الهيئة العامة، قال الحنيطي إن عدد أعضائها المسجلين يبلغ قرابة 3900 عضو، في حين لا يتجاوز عدد المسددين لاشتراكاتهم 150 عضوا.

وأضاف أن مستحقات اشتراكات الهيئة العامة غير المحصلة بلغت 770 ألف دينار، وفق ميزانيات 31 كانون الأول 2025، مشيرا إلى أنها مستحقات تراكمت عبر سنوات، وأن قيمتها ارتفعت لاحقا بنحو 15%.

- الاستغناء عن طارق مصطفى والاستقرار مع موتا

وفي الملف الفني، أوضح الحنيطي أن التعاقد مع المدرب السابق طارق مصطفى جاء بناء على توصية من اللجنة الفنية، بعد دراسة عدد من السير الذاتية، قبل رفع التوصية إلى مجلس الإدارة والتصويت على تعيينه.

وقال إن قرار الاستغناء عن مصطفى جاء بعد عدم ظهور الهوية الفنية التي تتطلع إليها إدارة النادي، رغم التتويج بلقب كأس السوبر، مؤكدا عدم رضاه عن مستوى الأداء الذي قدمه الفريق في مباريات الدوري.

وأشار إلى أن المدرب السابق لا يتحمل وحده مسؤولية تراجع الأداء، في ظل الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين، موضحا أن إنهاء التعاقد معه جرى بالاتفاق بين الطرفين.

وفيما يتعلق بالمدرب موتا، أكد الحنيطي أن اختياره جاء لما يمتلكه من فكر هجومي ونهج أوروبي وخبرة سابقة في الدوري الأردني، إلى جانب شخصيته القوية.

وشدد على أن الإدارة تتجه إلى تحقيق الاستقرار الفني، وأن خسارة مباراة أو تراجع النتائج في بعض المباريات لن يكون سببا لاتخاذ قرارات متسرعة بتغيير المدرب.