إصابة عدد من الفلسطينيين جراء إقدم مستوطن على دهسهم في تقوع

خبرني - أصيب عدد من الفلسطينين ، جراء إقدام مستوطن على دهسهم، مساء اليوم في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم.

وأفاد شهود عيان بأن ستة مواطنين على الأقل أصيبوا إثر تعرضهم للدهس في منطقة خربة الدير وسط بلدة تقوع، مشيرين إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مستوطنا دهس بمركبته مواطنين كانوا متجمعين قرب حادث سير في خربة الدير على الشارع الرئيسي ببلدة تقوع، ما أدى إلى إصابة ستة على الأقل.

وأغلق جيش الاحتلال في أعقاب الحادث مداخل بلدة تقوع وأطلق قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين الذين تجمعوا في مكان الحدث.

يتبع..

سيارة المستوطن التي دهست المواطنين