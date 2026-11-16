30عاماً في الأردن ... ماكدونالدز الأردن يستذكر مسيرته ويؤكد التزامه بمواصلة التطور

خبرني - 30 عاماً مضت على انطلاق أعمال ماكدونالدز في الأردن عام 1996، شهدت مسيرة من العمل والتطوير، وبناء علاقات ممتدة مع الزبائن وفرق العمل والشركاء، الذين شكّلوا جزءاً أساسياً من حضور الشركة في المملكة. ومع دخوله عقده الرابع، يستذكر ماكدونالدز الأردن هذه المسيرة بالتقدير والامتنان، مؤكداً التزامه بمواصلة تطوير تجربة زبائنه وتعزيز علاقته بالمجتمع المحلي.

وعلى امتداد هذه السنوات، واصل ماكدونالدز الأردن تطوير أعماله وخدماته في المملكة، مع التركيز على جودة المنتجات والخدمة، والاستثمار في فرق العمل، ومواكبة التطورات التي تسهم في تحسين تجربة الزبائن داخل المطاعم.

وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد عرموش، رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن:

"يمثّل مرور ثلاثين عاماً على انطلاق أعمال ماكدونالدز في الأردن محطة مهمة لاستذكار مسيرة امتدت عبر السنوات، وتقدير كل من كان جزءاً منها، من فرق العمل والشركاء إلى زبائننا الذين نعتز بثقتهم.

لقد كانت هذه المسيرة رحلة مستمرة من العمل والتطوير، ونسعى اليوم إلى مواصلتها برؤية تتطلع إلى المستقبل، مع المحافظة على علاقتنا بالمجتمع الأردني واهتمامنا بتجربة زبائننا وفرق عملنا. وفي ظل الظروف الراهنة، نرى في هذه المناسبة فرصة للتعبير عن التقدير والامتنان، بعيداً عن المظاهر الاحتفالية، والتطلع إلى مواصلة مسيرتنا بمسؤولية والتزام".

وفي ضوء الظروف الراهنة، يستذكر ماكدونالدز الأردن هذه المحطة بعيداً عن الفعاليات الاحتفالية العامة، واضعاً التقدير والامتنان لكل من ساهم في مسيرته في مقدمة أولوياته، ومواصلاً تقديم خدماته لزبائنه والعمل مع فرق العمل والشركاء.

ومع بداية عقده الرابع في المملكة، يتطلع ماكدونالدز الأردن إلى البناء على ما تحقق خلال العقود الثلاثة الماضية، ومواصلة تطوير أعماله وخدماته، وتعزيز علاقته بالمجتمع الأردني، بما يعكس التزامه بالاستمرارية والتطور والمسؤولية.