داليا مصطفى تحرر بلاغا ضد شريف سلامة.. تفاصيل دخوله منزلها في غيابها

خبرني - تقدمت الفنانة داليا مصطفى ببلاغ رسمي ضد طليقها الفنان شريف سلامة، بسبب دخوله مسكنها أثناء وجودها خارجه، مطالبة بإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفقاً لما ورد في البلاغ المقدم إلى قسم الشرطة، أفادت داليا مصطفى بأن طليقها الفنان شريف سلامة استغل غيابها عن المنزل، وتوجه إلى مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، حيث مكث داخله لمدة تقارب 15 دقيقة.

وأشارت الفنانة في أقوالها إلى أنها لا تعرف أسباب دخوله إلى المنزل، كما أنها لا تعلم ما الذي قام به خلال الفترة التي قضاها بداخله، الأمر الذي دفعها إلى تحرير بلاغ لإثبات الحالة ومطالبة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولا تزال تفاصيل الواقعة وملابساتها محل انتظار لما ستكشف عنه الإجراءات الرسمية، مع ضرورة التمييز بين ما ورد في البلاغ والوقائع التي لم يصدر بشأنها حسم قانوني.

آخر أعمال داليا مصطفى الفنية

وعلى الصعيد الفني، عادت داليا مصطفى إلى الدراما التلفزيونية خلال موسم رمضان 2026، بعد غياب استمر نحو ثلاث سنوات منذ مشاركتها في مسلسل «علاقة مشروعة» أمام الفنان ياسر جلال، والذي عُرض في رمضان 2023، وقدمت خلاله شخصية «عاليا».

وشهدت عودتها الفنية مشاركتها في ثلاثة أعمال درامية متنوعة، أولها مسلسل «روج أسود»، الذي جسدت فيه شخصية ليلى، وهي امرأة تتعرض للخيانة الزوجية، وتدخل في سلسلة من التحولات والصراعات النفسية والاجتماعية، ضمن أحداث مستوحاة من قضايا حقيقية داخل محكمة الأسرة.

كما شاركت في مسلسل «اسأل روحك»، وقدمت شخصية لوجينا سلطان، وهي نجمة سينمائية تتسم شخصيتها بالعصبية والتناقضات، وتدور الأحداث في إطار تشويقي حول ملابسات وفاتها.

وظهرت أيضاً ضيفة شرف في مسلسل «درش» بطولة الفنان مصطفى شعبان، حيث جسدت شخصية الدكتورة سارة، إحدى زوجات الشخصية الرئيسية خلال الأحداث.

وتنوعت هذه المشاركات بين الدراما الاجتماعية والتشويقية والشعبية، لتشكل عودة فنية لافتة لداليا مصطفى بعد فترة من الابتعاد عن الشاشة، وتؤكد استمرار حضورها في الأعمال التلفزيونية بأدوار مختلفة.