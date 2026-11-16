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هايلي كاليل تفاجئ الجمهور بفستان من البالونات الخضراء

  • 16 نوفمبر 2026
  • 20:38
هايلي كاليل تفاجئ الجمهور بفستان من البالونات الخضراء

خبرني - نجحت عارضة الأزياء هايلي كاليل (Haley Kalil) في جذب الأنظار خلال حفل جوائز Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2026، بعدما ظهرت على السجادة البرتقالية بفستان سهرة ضخم مصنوع بالكامل من البالونات الخضراء.


لم يكن اختيار هذا التصميم مجرد مغامرة في عالم الموضة، بل حمل دلالة مرتبطة بالهوية البصرية لشبكة Nickelodeon، إذ استلهم لونه من السلايم الأخضر الشهير الذي يمثل إحدى أبرز العلامات المميزة للقناة، ليجمع بين روح المرح والخيال والابتكار في تصميم واحد.

فستان بالبالونات بتوقيع مصمم شاب
جاءت الإطلالة من إبداع مصمم الأزياء الشاب فين تومسون (Finn Thompson)، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي ابتكر الفستان خصيصاً لهايلي كاليل، معتمداً على تجميع البالونات الخضراء وتثبيتها يدوياً لتكوين تصميم مسائي واسع يشبه فساتين الأميرات.

وتكوّن الفستان من قاعدة داخلية مستوحاة من تصميم البودي سوت، غُطيت بالبالونات لتشكيل تنورة منفوشة تصل إلى الأرض، بينما اتسم الجزء العلوي بقصة كورسيه تبرز القوام، مع ظهر مكشوف مزين بأربطة متقاطعة أضافت لمسة أنثوية إلى التصميم غير التقليدي.

ولم تكتفِ هايلي بالفستان اللافت، بل اكتملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة مصنوعة من البالونات الخضراء أيضاً، في تنسيق متكامل عكس الفكرة الإبداعية وراء الظهور.


كيف بدأت فكرة الفستان؟
تعود بداية التعاون بين هايلي كاليل والمصمم فين تومسون إلى إعجابها بأحد تصميماته السابقة، وهو فستان أحمر مصنوع من البالونات، حقق انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولفتت موهبة المصمم انتباهها بقدرته على تحويل خامة بسيطة إلى قطعة أزياء مبتكرة، الأمر الذي دفعها للتواصل معه لتنفيذ إطلالة خاصة تتناسب مع الأجواء الاحتفالية لجوائز الأطفال.

ورغم الحجم الكبير للفستان وطبيعته غير التقليدية، أكدت هايلي أنه كان مريحاً على نحو غير متوقع، كما منحها مساحة مناسبة للجلوس والحركة دون صعوبة كبيرة.

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