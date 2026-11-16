ترمب وكيم جونغ أون.. لقاء مرتقب قريبا؟

خبرني - هل يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال هذا الأسبوع؟

ترامب قال للصحفيين الإثنين في البيت الأبيض قبل مغادرته الى مانيلا للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إنه قد يلتقي بكيم جونغ أون خلال جولته هذا الأسبوع في آسيا حيث من المقرر أن يعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب "سنكون مع الرئيس شي... سنلتقي أيضا الرئيس بوتين، وقد نلتقي أيضا كيم جونغ أون".

ومن المقرر أن يعقد ترامب قمة ثلاثية مع شي وبوتين في مدينة شنجن الصينية الخميس، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

ورا على سؤال حول هل سيطرح ترامب قضية البرنامج النووي لكوريا الشمالية خلال قمته مع شي جين بينغ وبوتين قال ترامب "قد يأتي كيم جونغ أون، فسأله الصحفي أين ستلتقي كيم جونغ أون؟، قال ترامب "في الصين.. لا أعرف.. هذا الأمر يعود إلى الرئيس شي.. سأدرس الأمر دائماً. سيكون ذلك رائعاً، لكننا سنرى".

وكانت بكين قد أعلنت الإثنين أن الرؤساء شي جين بيغ ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين سيناقشون "السلام العالمي" في أول قمة تجمعهم هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الرؤساء الثلاثة، الذين من المقرر أن يلتقوا الخميس المقبل في الصين، سيجرون "حوارا معمقا بشأن صون السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى"، معتبرة أن اللقاء "سيحمل أهمية تاريخية".

وأبدى ترامب مرارا رغبته في لقاء كيم مجددا، مؤكدا احتفاظهما بعلاقة جيدة، بينما قال الزعيم الكوري الشمالي في وقت سابق إنه يحتفظ بذكريات طيبة عن الرئيس الأمريكي.

لكن كيم ربط استئناف المحادثات بتخلي واشنطن عن السعي لنزع سلاح بلاده النووي، واتجاهها نحو التعايش السلمي وإنهاء ما تصفه بيونغ يانغ بالسياسة العدائية.

ويرى محللون أن بيونغ يانغ تدخل أي تفاوض محتمل بأوراق أقوى، بعدما طورت قدراتها العسكرية، وعززت علاقاتها مع موسكو وبكين، ووقعت مع روسيا معاهدة دفاع مشترك عام 2024.

في المقابل، تضيف خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس عقبة أمام ترامب، إذ يتطلب إلغاء بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية موافقة تشريعية.

وشهدت الولاية الأولى لترامب عقد قمتين بينه وبين كيم إضافة إلى اجتماع قصير في المنطقة منزوعة السلاح، لكن حتى الآن لم يحدث أي تقارب بين واشنطن وبيونغ يانغ في الولاية الثانية.