ما الذي يخططان له؟.. ترمب يتحدث مع نتنياهو في منتصف الليل

خبرني - رجحت المحللة الإسرائيلية للشؤون الأميركية، المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تهيلة فاليك ليفي، أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران، في ظل حشد القوات الأميركية في المنطقة وتصاعد التهديدات التي تستهدف مسؤولين كبارا في الإدارة الأميركية.

وقالت فاليك ليفي، في مقابلة أجرتها اليوم الاثنين مع برنامج "إسرائيل هذا الصباح"، إن الحشد العسكري الأميركي في المنطقة يعكس جدية ترامب في التعامل مع احتمال شن هجوم جديد على إيران، مشيرة إلى أن زيارة رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان الأخيرة إلى الولايات المتحدة قد تؤثر في القرارات التي ستُتخذ خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن حجم القوات الأميركية الموجودة في المنطقة هو الأكبر بحريا منذ حرب العراق، معتبرة أن ذلك يدل على أن ترامب يتعامل بجدية مع الخيار العسكري، رغم أنه يدرس أيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، إلا أن فرص هذا الخيار تراجعت بصورة كبيرة، وفق تقديرها.

وفي ما يتعلق بالتطورات السياسية في إسرائيل، قالت فاليك ليفي إن ترامب يرغب في استمرار التعاون مع نتنياهو، رغم حالة عدم اليقين السياسي في إسرائيل.

وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي، رغم تصريحاته الأخيرة المؤيدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، يواصل التعامل مع نتنياهو باعتباره شريكه الأساسي.

وقالت: "إنه يواصل التصرف وكأنه مع نتنياهو وحده، ويتحدث معه في منتصف الليل، ويجتمع مع المقربين منه، ويواصل العمل وفق المسار الذي خطط له"، مشيرة إلى أن ترامب وصف نتنياهو سابقا بأنه شريكه في الحرب.

وتطرقت المحللة إلى التغيير المتوقع في موازين القوى داخل الكونغرس الأميركي عقب انتخابات التجديد النصفي، معتبرة أن ذلك قد يصعّب على ترامب تمرير سياساته.

وأضافت أن ترامب أوضح أنه يعتزم استخدام صلاحياته في النقض (الفيتو)، مشيرة إلى أن مسؤولين مقربين منه، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، يؤيدون تبني موقف متشدد تجاه إيران، ويرون ضرورة تنفيذ عملية تؤدي إلى إنهاء المواجهة مع النظام في طهران.

وتأتي هذه التقديرات في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، والحديث عن خيارات واشنطن للتعامل مع إيران، دون أن تتضمن تصريحات المحللة تأكيدا بوجود قرار أميركي نهائي بتنفيذ هجوم جديد.