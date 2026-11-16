سامسونغ تنقل عالم الألعاب إلى جهات الاتصال.. منصة للتواصل بين اللاعبين

خبرني - تتجه شركة سامسونغ إلى إدخال تغيير لافت على طريقة تواصل مستخدميها مع أصدقائهم أثناء اللعب، عبر نقل بعض وظائف منصة Gaming Hub إلى تطبيق جهات الاتصال.



الخطوة من شأنها تحويل التطبيق التقليدي إلى مساحة تجمع بين بيانات الاتصال والأنشطة الاجتماعية المرتبطة بالألعاب.

وتكشف تسريبات حديثة أن الشركة تختبر هذا التكامل ضمن واجهة One UI 9.5 المنتظرة، بما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى أصدقائهم في عالم الألعاب، وإرسال دعوات اللعب وطلبات الصداقة، ومتابعة حالة اتصالهم، دون الاضطرار إلى التنقل بين تطبيقات متعددة.

وبحسب تقرير نشره موقع "Android Authority" التقني، فإن هذه التغييرات ظهرت بعد فحص نسخة من تطبيق جهات الاتصال ضمن إصدار تجريبي من واجهة One UI 9.5، إذ رصد الموقع مؤشرات برمجية تكشف عن استعداد سامسونغ لإضافة وظائف جديدة تربط التطبيق بمنصة Gaming Hub.

تعريف تطبيق جهات الاتصال بخصائص الألعاب

لا يبدو أن التحديث المرتقب يقتصر على إجراء تعديلات شكلية على تطبيق جهات الاتصال، بل يشير إلى توجه لإضافة مجموعة من الأدوات التي تمنح اللاعبين مساحة أكبر للتفاعل فيما بينهم.

وتتضمن الوظائف التي كشفت عنها التسريبات إمكانية إرسال طلبات صداقة مرتبطة بالألعاب مباشرة من التطبيق، إلى جانب بدء محادثات فردية مع لاعبين آخرين، واستعراض ملفاتهم الشخصية داخل الألعاب.

كما قد يتمكن المستخدمون من معرفة ما إذا كان أصدقاؤهم متصلين بالإنترنت أو غير متاحين، وهو ما يسهل تحديد الوقت المناسب للتواصل معهم أو دعوتهم إلى اللعب.

ولم تكشف المعلومات المتاحة حتى الآن عن قائمة الألعاب التي ستستفيد من هذه المزايا، أو ما إذا كان التكامل سيشمل جميع الألعاب الموجودة على المنصة أم سيقتصر على عناوين محددة.

Gaming Hub تضيف أدوات جديدة

ويمتد التغيير المحتمل إلى ما هو أبعد من التواصل الفردي، إذ تشير المؤشرات المكتشفة إلى أن سامسونغ تعمل على دمج وظائف تتيح للاعبين إدارة مجموعاتهم والتفاعل مع أعضائها من خلال تطبيق جهات الاتصال.

وتشمل هذه الوظائف إرسال دعوات إلى جهات الاتصال للانضمام إلى مجموعات الألعاب المعروفة باسم "النقابات"، إلى جانب الاطلاع على قائمة الأعضاء وقادة المجموعات، والوصول إلى محادثات مخصصة تجمع المشاركين فيها.

ورصد تقرير "Android Authority" كذلك أيقونات وعناصر برمجية جديدة داخل التطبيق ترتبط بهذه الخصائص، من بينها رموز مخصصة لمحادثات المجموعات، بما يعزز احتمالات انتقال جانب من التفاعلات الاجتماعية لمنصة Gaming Hub إلى تطبيق جهات الاتصال.



حالة اللاعبين وملفاتهم الشخصية

ومن بين الإضافات التي تشير إليها التسريبات، ظهور مؤشرات خاصة بنشاط المستخدمين في الألعاب، تسمح بالتعرف على حالة اتصالهم بالإنترنت، سواء كانوا متصلين أو غير متصلين.

كما تضمنت العناصر البرمجية المكتشفة إشارات إلى قسم يحمل اسم "حالة اللعبة"، وخيار مخصص لعرض الملف الشخصي للألعاب، بما قد يتيح للمستخدمين الاطلاع على معلومات مرتبطة بنشاط أصدقائهم داخل الألعاب.

وللاستفادة من هذه الإمكانات، سيحتاج المستخدمون إلى تثبيت منصة Gaming Hub وتفعيل خاصية ربط الألعاب من خلال إعداداتها، وفقاً للمعلومات التي كشف عنها التسريب.

تطبيقات سامسونغ الافتراضية

ويأتي هذا التطور ضمن مجموعة من التغييرات التي يُتوقع أن تشهدها واجهة One UI 9.5، إذ بدأت التسريبات المتعلقة بالإصدار الجديد تكشف عن تحديثات محتملة لعدد من تطبيقات سامسونغ الأساسية، من بينها لوحة المفاتيح وSamsung Health وNotes وتطبيق الهاتف، إلى جانب جهات الاتصال.

ويمثل دمج وظائف Gaming Hub داخل تطبيق جهات الاتصال توجهاً لتوسيع حضور المنصة خارج نطاق تشغيل الألعاب واكتشافها، من خلال إضافة أدوات تساعد المستخدمين على بناء علاقات اجتماعية ومتابعة أصدقائهم والتواصل معهم أثناء اللعب.