اتفاقية تعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا وعيادة (Trust Pet Clinic)

خبرني - وقّعت كلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية اتفاقية تعاون وتدريب مهني وسريري مع عيادة «Trust Pet Clinic» البيطرية، بهدف توفير فرص تدريب عملي لطلبة الكلية، وتعزيز مهاراتهم المهنية والسريرية.

وتهدف الاتفاقية إلى ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي والممارسة المهنية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلبة لاكتساب الخبرات الميدانية، وتطوير قدراتهم في التعامل مع الحالات البيطرية المختلفة، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع البيطري، ودعم التدريب التطبيقي الذي يُعد جزءاً أساسياً من إعداد الكوادر البيطرية المؤهلة.

يُذكر أن عيادة «Trust Pet Clinic» تُدار بإشراف الطبيبين البيطريين الدكتور محمد العكور والدكتور يمان عبنده.