العراق يصعّد ضد كتائب حزب الله.. أوامر بدخول جرف الصخر ومهلة لمغادرة المنطقة

خبرني - وجّه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي القوات المسلحة بدخول منطقة جرف الصخر، التي تعد معقلا لكتائب حزب الله الموالية لإيران، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والفصيل المسلح، على خلفية اتهامات بتهريب النفط في المنطقة الواقعة وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، الاثنين، إن الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى جرف الصخر، مشيرا إلى تحديد مهلة لخروج الفصيل المسلح من المنطقة، وأنها «ليست بعيدة». ونقل مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن المهلة المحددة تنتهي يوم الجمعة.

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط أميركية متزايدة على بغداد لضبط سلاح الفصائل المسلحة المقربة من طهران، وهو ملف تعهد الزيدي بمعالجته منذ توليه منصبه قبل أكثر من ستة أشهر، في وقت تتمسك فيه كتائب حزب الله بسلاحها.

وكانت الكتائب قد نفت، الأحد، وجود عمليات لتهريب النفط في جرف الصخر، واتهمت مكتب رئيس الحكومة بتلفيق القضية بهدف الضغط عليها للتخلي عن سلاحها.

وفي سياق متصل، أقال الزيدي مساء السبت تسعة مسؤولين في قطاعي الأمن والطاقة، عقب تحقيق في شبهات تهريب النفط ضمن جرف الصخر في محافظة بابل، كما وجّه بإحالة جميع المتورطين إلى القضاء.

وكان مصدر مطلع نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، تحدث عن عمليات تهريب للنفط من المنطقة، شملت خرق الأنابيب وتخزين النفط وتهريبه باتجاه بغداد، مشيرا إلى أن هذه العمليات نفذها فصيل مسلح على مدى سنوات.

وشهدت الأيام الماضية تبادلا للتصريحات الحادة بين الحكومة والكتائب، إذ جددت الأخيرة دعمها لإيران ووجهت اتهامات بالفساد إلى الزيدي. ونقل مسؤول عراقي رفيع لوكالة فرانس برس، الخميس، قوله إن «المسألة أصبحت شخصية» بين الطرفين، مشيرا إلى أن قادة سياسيين يعملون على تهدئة الأوضاع.

وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن الزيدي أبلغهم باستعداده للمواجهة والصدام مع الفصائل التي تتمسك بسلاحها وترفض التعاون، فيما حددت الحكومة 30 حزيران 2027 موعدا لتسلم أسلحة جميع الفصائل، مع استمرار المفاوضات معها.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على كيانات عراقية تتهمها بخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي، لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.