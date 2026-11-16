* ناصر الدين: الأردن بلد مبارك يقوده ملكٌ هاشمي يتمتع بشرعية إلهية على الأرض، وهي من أقوى صور الشرعية التي يمكن أن يتمتع بها قائد في العالم

* البدري: الأردن صنع معجزة رغم محدودية إمكاناته.. وجلالة الملك مصدر اعتزاز وفخر

* شريف: دماء الشهداء سطّرت تاريخ الأردن.. والقيادة الهاشمية امتداد لرسالة الإسلام وقيمه الإنسانية

* النسور: القضاء الأردني قال كلمته الفصل.. ومواجهة الفكر التكفيري مسؤولية وطنية مشتركة

* العرمان: الأمن والأمان نعمتان لا يدرك قيمتهما إلا من فقدهما.. والتسامح الديني أساس مواجهة التطرف

* حجازين: اختلاف الأردنيين لا يمكن أن يكون مدخلًا للفرقة ما دام انتماؤهم للوطن أقوى من كل محاولات الإرهاب

* العدوان: وحدة الأردنيين وتماسك جبهتهم الداخلية هما السياج الذي تتحطّم عليه محاولات الإرهاب والفتنة

* أبو دقه: لسنا مطالبين بأن نفكر بعقل واحد، لكننا مطالبون بأن نحمي وطنًا واحدًا

خبرني - نظّمت جامعة الشرق الأوسط مسيرة ووقفة تضامنية بعنوان: "لا للإرهاب، لا للتطرف"، انطلقت من أمام عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، وصولًا إلى دوار النهضة مقابل السارية، أكدت رفضها لأشكال الإرهاب والتطرف، مجسدةً قيم اللحمة الوطنية، والالتفاف حول القيادة الهاشمية، والاعتزاز بجهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره.

شارك في المسيرة والوقفة التضامنية رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين، ونائب رئيسة الجامعة الأستاذ الدكتور أمجد أبو ارميله، ونائب رئيس هيئة المديرين الدكتور أحمد ناصر الدين، وعميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وجمع من الطلبة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين أن الأردن بلد مبارك، يقوده ملكٌ هاشمي يتمتع بشرعية إلهية على الأرض، مضيفًا أنها من أقوى صور الشرعية التي يمكن أن يتمتع بها قائد في العالم، مؤكدًا أن الشعب الأردني يحب قيادته الهاشمية ويعتز بها فطريًا.

وأشاد ناصر الدين بما يتمتع به الأردن من تلاحم وطني يبعث على الطمأنينة والثقة، داعيًا الطلبة إلى إنتاج المعرفة وتوظيفها، باعتبارها الأساس الذي ترتقي به الأمم، إذ إن الاهتمام بالمعرفة وإنتاجها وتوظيفها يمثل ضرورة لبناء المجتمعات، وهو ما يحاول الإرهابي العمل على تفتيته، لإبعاد المجتمعات عن المعرفة، إدراكًا منه بأنها تنير عقول أبناءها.

من جانبه، أوضح عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام، الأستاذ الدكتور هاني البدري أن الأردن استطاع، رغم محدودية إمكاناته، أن يصنع معجزة تتجاوز حدوده الجغرافية ومساحته وموارده، وأن يضطلع بدور مؤثر على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل قيادة هاشمية تحظى بالاحترام والتقدير، مضيفًا أن طلبة الجامعة هم الجيل الذي يعوّل عليه في مواصلة مسيرة الوطن، وحمل مسؤولية الحفاظ على منجزاته وقيمه.

بدوره، أشار مساعد رئيسة الجامعة الدكتور سليم شريف إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية سطّرت عبر تاريخها أروع نماذج الفداء والشرف والتضحية والكرامة، مضيفًا أن الأردن تبنّى قيم الإسلام القائمة على السلام والشجاعة والإباء والتضحية والعدالة، رافضًا التطرف، ومحاربًا الإرهاب، داخل المملكة وخارجها.

من جانبه، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور إن الرسالة التي تحملها المسيرة تتمثل في رفض الإرهاب والفكر التكفيري بمختلف صورهما، وتأكيد براءة الدين من الأفكار التضليلية التي تحاول توظيفه لتبرير العنف والتطرف، داعيًا طلبة الجامعة إلى تجنب المواقع المشبوهة التي تروّج للفكر المتطرف.

من جهته، شدد عضو هيئة التدريس الدكتور محمد العرمان، على أن نعمة الأمن والأمان التي يعتز بها الأردنيون لا يدرك قيمتها الحقيقية إلا من عرف معنى فقدانها، داعيًا استشعار قيمة الاستقرار والمحافظة عليه، فيما أشارت عضو هيئة التدريس الدكتورة أريج حجازين إلى أن الإرهاب يستهدف المجتمع بأكمله، ويسعى إلى تقويض قيمه ووحدته الوطنية، مضيفة أن اختلاف الأردنيين لا يمكن أن يكون مدخلًا للفرقة، ما دام انتماؤهم للوطن أقوى من كل محاولات الإرهاب.

وفي كلمة الطلبة، شدد كل من رزان العدوان، وحمزة أبو دقه على أن قوة الأردن بتلاحم أبنائه، وأن مسؤولية الشباب تكمن في مواجهة الكراهية بالحوار والجهل بالمعرفة.