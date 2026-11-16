المكتبة الوطنية تعلن عن 4 وظائف شاغرة.. تعرف إلى التخصصات والشروط

خبرني - أعلنت دائرة المكتبة الوطنية عن حاجتها لتعبئة 4 وظائف شاغرة بموجب عقود محددة المدة، وفق شروط ومؤهلات علمية وخبرات عملية محددة لكل وظيفة.

وبحسب الإعلان، تشمل الوظائف المطلوبة:

- اختصاصي إعلام رقمي: وظيفة واحدة، لحملة البكالوريوس في الإعلام الرقمي أو الإذاعة والتلفزيون أو العلاقات العامة والترويج الرقمي أو الصحافة والإعلام، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.

- اختصاصي شبكات رئيسي: وظيفة واحدة للذكور، لحملة البكالوريوس في هندسة الحاسبات الإلكترونية أو هندسة شبكات المعلومات، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- اختصاصي تطوير مؤسسي: وظيفة واحدة مخصصة للحالات الإنسانية، لحملة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة الأعمال، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- اختصاصي أمن سيبراني مساعد: وظيفة واحدة لحملة البكالوريوس في الأمن السيبراني.

واشترطت الدائرة أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وألا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة، على أن تقدم شهادة عدم المحكومية عند استكمال إجراءات التعيين.

كما اشترط الإعلان ألا يكون المتقدم شريكا في شركة تضامن، أو مشاركا في إدارة شركة، أو مالكا لمؤسسة فردية، أو مكتسبا صفة التاجر وفق أحكام قانون التجارة، وألا يكون من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي.

وطلبت الدائرة إرفاق صورة عن المؤهل العلمي إلكترونيا مع الطلب، إضافة إلى صورة عن معادلة المؤهل العلمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخريجي الجامعات والمعاهد غير الأردنية، حسب الأصول.

وأشار الإعلان إلى أن المهام والمسؤوليات لكل وظيفة تكون وفق بطاقة الوصف الوظيفي، فيما لم يتضمن النص المرفق تفاصيل عن آلية التقديم أو الموعد النهائي لاستقبال الطلبات.