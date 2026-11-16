جامعة البترا تستضيف المعماري المصري حمدي السطوحي في ندوة «حوار مع شاهين: مئة عام من السينما والفكر والهوية

خبرني - استضافت كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا، بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان، المعماري المصري الأستاذ حمدي السطوحي، في ندوة حوارية بعنوان «حوار مع شاهين: مئة عام من السينما والفكر والهوية»، وذلك ضمن فعاليات أسبوع التراث والترميم، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، وبحضور مدير عام شركة البتراء للتعليم المهندس خالد علي، ونواب رئيس الجامعة، وعميدة كلية العمارة والتصميم الدكتورة رانيا أبو رمضان، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية، إلى جانب نخبة من الشخصيات الرسمية والأكاديمية.

وحضر الندوة معالي الأستاذ الدكتور كامل محادين، ونقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله غوشة، ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية السابق الأستاذ الدكتور نظير أبو عبيد، وممثلون عن مؤسسة عبد الحميد شومان، إلى جانب عدد من المعماريين والأكاديميين والطلبة.

ورحب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة بالحضور، معربًا عن اعتزازه باستضافة المعماري حمدي السطوحي، الذي يمتلك تجربة مميزة في ربط العمارة بالثقافة والهوية والذاكرة الإنسانية، مؤكدًا أهمية اللقاءات الثقافية والفكرية في إثراء الحوار وتبادل الخبرات، وتعزيز الوعي بقضايا التراث والعمارة والثقافة.

وتناول السطوحي، خلال الندوة، تجربة المخرج السينمائي المصري يوسف شاهين، بمناسبة مرور مئة عام على ميلاده، مستعرضًا الأبعاد الفكرية والإنسانية في أعماله السينمائية، وما تطرحه من تساؤلات حول الإنسان والمجتمع والحرية والمسؤولية والهوية، مؤكدًا أن قيمة هذه التجربة لا تكمن في استذكار الماضي فحسب، بل في قدرتها على محاورة الحاضر واستشراف المستقبل.

وربط السطوحي بين الفكر السينمائي وقضايا العمارة والتراث، موضحًا أن الهوية الثقافية لا تقتصر على المفاهيم النظرية، بل تتجلى في تفاصيل الحياة اليومية والمنتجات الثقافية والفنية والمعمارية، وفي البيوت والأحياء والشوارع والعادات والتقاليد.

وأكد أهمية المحافظة على التراث، بوصفها عملية تتجاوز ترميم المباني القديمة إلى فهم القيم الإنسانية والثقافية التي أنتجته، وإعادة توظيفها في الحياة المعاصرة، بما يضمن الحفاظ على الخصوصية الثقافية دون الانعزال عن التطورات الحضارية.

كما ناقش دور المعماري في المجتمع، مشددًا على أن مسؤولية المعماري لا تتمثل في فرض رؤيته على الناس، وإنما في فهم احتياجاتهم والاستماع إلى تطلعاتهم والمساهمة في تحقيق أحلامهم، مشيرًا إلى أن نجاح المشاريع المعمارية لا يُقاس بجمال التصميم وحده، بل بقدرتها على خدمة الإنسان والمكان.

وتطرق السطوحي إلى تجارب التخطيط العمراني والتحولات التي شهدتها مدينة القاهرة، وأهمية مراجعة السياسات التخطيطية والإسكانية من منظور اجتماعي واقتصادي وثقافي، مؤكدًا أن التخطيط الناجح يتطلب فهمًا عميقًا لاحتياجات المجتمع وطبيعة حياته، إلى جانب امتلاك القدرة على النقد الذاتي ومراجعة التجارب السابقة.

واختتم السطوحي حديثه بالتأكيد أن تجربة يوسف شاهين تقدم دروسًا تتجاوز حدود السينما إلى مجالات الإبداع والثقافة والعمارة، وأن الإنسان يجب أن يبقى في قلب كل مشروع ثقافي أو فني أو معماري؛ فالفن الحقيقي يفتح آفاق التفكير، والتراث يمثل طاقة لبناء المستقبل، والعمارة تكتسب قيمتها الحقيقية من قدرتها على خدمة الإنسان.