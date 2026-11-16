عمّان بلا سيارات... يومٌ تستريح فيه المدينة ونستريح نحن حلم ليلة صيف

كانت ليلة عادية، لولا دعوة عشاء تلقيتها من أحد الأقارب، لم أجد بداً من تلبيتها احتراماً للواجب الاجتماعي وصلة الرحم، رغم أنني من الذين قلّما يتناولون العشاء بعد التاسعة مساءً. عدت إلى منزلي متأخراً، وقد أثقلني الطعام وغلبني النعاس، فاستسلمت للنوم دون أن أعلم أنني على موعد مع حلم مختلف.

رأيت أن يوم الجمعة قد أشرق على عمّان بصورة لم أعهدها من قبل. لم يكن يوماً عادياً من أيام العطل، بل كان يوماً أعلنت فيه المدينة مبادرة استثنائية تحت عنوان: «الجمعة... عمّان بلا سيارات».

قرار بسيط وجميل، يقضي بأن تكون شوارع عمّان في هذا اليوم للمشاة والدراجات الهوائية، وأن تتوقف حركة السيارات الخاصة طوال اليوم، باستثناء سيارات الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني والنفايات والأمن العام، حفاظاً على سلامة الناس واستمرار الخدمات الضرورية.

لم يكن القرار إغلاقاً للحياة، بل كان فتحاً لأبوابها على مصراعيها.

خرجت إلى الشارع، ففركت عينيّ غير مصدق ما أراه. أين السيارات؟ أين الاختناقات المرورية؟ أين أبواق السائقين وصراخ المحركات؟ أين ذلك الدخان الذي اعتدنا أن نستقبله مع أول ساعات الصباح؟

عمّان صامتة، لكنها لم تكن مدينة ميتة؛ كانت تنبض بالحياة.

رأيت العائلات تتنزه على الأرصفة والشوارع التي تحولت إلى مساحات مفتوحة، والأطفال يركضون ويلعبون دون خوف من سيارة مباغتة، والشباب والفتيات يمارسون رياضة المشي والجري، وآخرين يقودون دراجاتهم الهوائية في أجواء آمنة ومريحة.

رأيت كبار السن يمشون بهدوء، يتبادلون التحية والابتسامات، وكأن المدينة استعادت شيئاً من روحها القديمة، حين كانت الشوارع مكاناً للقاء لا مجرد ممرات تعبرها المركبات.

تأملت جبل عمّان واللويبدة ووسط البلد، فبدت المباني الحجرية أكثر جمالاً، والأشجار أكثر اخضراراً، والسماء أكثر صفاءً. حتى الهواء بدا مختلفاً؛ هواء نتنفسه بعمق دون أن تختلط به روائح عوادم السيارات.

جلست في مقهى وسط المدينة، وطلبت فنجان قهوة. لم أكن مستعجلاً، ولم أكن أفكر في موقف السيارة أو الازدحام الذي ينتظرني عند المغادرة. كنت أراقب الناس وهم يستمتعون بيومهم، وأسمع ضحكات الأطفال وأصوات العصافير.

قلت في نفسي: ما أجمل أن تمنحنا مدينتنا يوماً واحداً في الأسبوع نتصالح فيه معها!

يوم الجمعة أو السبت، أو أي يوم عطلة أسبوعية تختاره الجهات المعنية، يوم تستريح فيه عمّان من حمل آلاف السيارات التي تثقل شوارعها وتستنزف هواءها وأعصاب سكانها.

ليس المطلوب أن نتخلى عن سياراتنا طوال الأسبوع، ولا أن تتعطل مصالح الناس وأعمالهم، وإنما أن نتفق على يوم واحد نخفف فيه الضغط عن المدينة، ونمنحها فرصة لتتنفس، ونمنح أنفسنا فرصة لنعيشها بطريقة مختلفة.

تخيلت أن هذه المبادرة ستصبح موعداً أسبوعياً ينتظره الجميع؛ موعداً للنزهات العائلية، والأنشطة الرياضية، والأسواق المفتوحة، والفعاليات الثقافية، والمشي بين أحياء المدينة. وستنشط المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، وتصبح الشوارع فضاءات للفرح والتواصل الإنساني.

حتى الذين اعتادوا قضاء عطلهم داخل منازلهم سيجدون سبباً للخروج، فعمّان في ذلك اليوم ستكون مختلفة، وستدعو أبناءها لاكتشاف جمالها من جديد.

يا لها من فكرة بسيطة! يوم واحد لا نسمع فيه ضجيج السيارات، ولا نتنفس فيه دخان العوادم، ولا نقضي ساعاته في الاختناقات المرورية. يوم نعيد فيه للمدينة بعضاً من حقها علينا، بعدما أخذت منا وأخذنا منها الكثير.

وبينما كنت أتأمل هذا المشهد الجميل، سمعت صوتاً مألوفاً يقتحم عالمي الهادئ:

قم... قم، استيقظ حتى لا تتأخر عن الدوام

فتحت عينيّ، وإذا بي في غرفتي، وزوجتي تقف إلى جانبي، والساعة تذكرني بأن صباح العمل قد بدأ.

نظرت إلى النافذة، فعادت إليّ عمّان التي أعرفها؛ سيارات تتزاحم، وأبواق لا تهدأ، ودخان يتصاعد، وشارع يستعد ليوم جديد من المعاناة اليومية.

ابتسمت وأنا أنهض من فراشي، وقلت في نفسي: يا لها من ليلة! يبدو أن عشاء ما بعد التاسعة قد منح خيالي وجبة دسمة أيضاً

لكنني لم أعتبر ما رأيته مجرد حلم عابر، بل فكرة تستحق أن تتحول إلى مبادرة وطنية ومجتمعية.

لسنا بحاجة إلى عمّان بلا سيارات طوال أيام السنة، بل إلى يوم واحد بلا سيارات في كل أسبوع؛ يوم ترتاح فيه المدينة من ضجيجنا، ونرتاح نحن من ضجيجها.

فربما يكون أجمل ما نقدمه لعمّان ليس شارعاً جديداً أو جسراً إضافياً، بل يوماً واحداً نترك فيه لها فرصة لتتنفس.

دعونا نجرب... جمعة بلا سيارات، أو سبت بلا سيارات. يومٌ تستريح فيه عمّان من حملها، لكي تستريح وتريحنا.

فهل يبقى هذا الحلم حبيس ليلة صيف، أم يأتي يوم نفتح فيه نوافذنا صباح الجمعة، فلا نسمع إلا أصوات الحياة؟

