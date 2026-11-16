استخراج قسيمة زواج كمبيوتر لأول مرة في مصر.. الخطوات والأوراق المطلوبة

خبرني - استخراج قسيمة زواج كمبيوتر لأول مرة في مصر يتطلب تجهيز البيانات والأوراق اللازمة، ومعرفة خطوات الحصول عليها من السجل المدني أو عبر خدمات وزارة الداخلية.

وتتيح مصلحة الأحوال المدنية الحصول على وثيقة الزواج المميكنة من خلال مكاتب السجل المدني، مع إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة وفقًا لشروط إصدار الوثيقة.

كيفية استخراج قسيمة زواج كمبيوتر أول مرة من السجل المدني

يمكن للزوج أو الزوجة التوجه إلى أحد مكاتب السجل المدني لطلب استخراج قسيمة الزواج المميكنة، مع ضرورة التأكد من تسجيل واقعة الزواج في قواعد بيانات الأحوال المدنية، حتى يمكن إصدار الوثيقة، وتتمثل خطوات تقديم الطلب في الآتي:

1. التوجه إلى مكتب السجل المدني التابع لمحل الإقامة أو أحد المكاتب التي تقدم خدمات إصدار الوثائق المميكنة.

2. إبلاغ الموظف المختص بالرغبة في استخراج قسيمة زواج كمبيوتر لأول مرة.

3. تقديم البيانات الشخصية المطلوبة، وتشمل الاسم الرباعي والرقم القومي للزوجين.

4. توضيح تاريخ الزواج والبيانات المرتبطة بوثيقة الزواج الأصلية.

5. استكمال نموذج طلب استخراج الوثيقة وسداد الرسوم المقررة.

6. استلام قسيمة الزواج بعد مراجعة البيانات وإتمام إجراءات الإصدار.

ويُفضل التأكد من موعد الاستلام من الموظف المختص، إذ قد تختلف مدة الحصول على الوثيقة بحسب المكتب ومدى توافر بيانات الزواج إلكترونيًا.

استخراج قسيمة الزواج كمبيوتر أونلاين في مصر

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الحصول على عدد من وثائق الأحوال المدنية من خلال بوابتها الإلكترونية، ومن بينها وثائق الزواج المميكنة، وهو ما يوفر وسيلة بديلة للمواطنين الذين يرغبون في إنهاء الإجراءات دون التوجه إلى مكاتب السجل المدني، ويمكن تقديم الطلب من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية المصرية.

2. تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديه حساب مسبق.

3. الانتقال إلى قسم خدمات الوثائق واختيار خدمة قسيمة الزواج، إذا كانت متاحة ضمن الخدمات المقدمة.

4. إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب والتأكد من صحتها.

5. تحديد عدد النسخ المطلوب استخراجها وبيانات عنوان استلام الوثيقة.

6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المتاحة وإتمام عملية السداد.

7. متابعة الطلب وانتظار وصول الوثيقة إلى العنوان المسجل وفقًا لآلية التوصيل المحددة.

الأوراق والبيانات المطلوبة لاستخراج قسيمة زواج كمبيوتر

يتطلب إصدار قسيمة الزواج المميكنة توافر مجموعة من البيانات التي تساعد موظف الأحوال المدنية على الوصول إلى واقعة الزواج والتحقق منها، وتشمل عادةً:

بطاقة الرقم القومي السارية للزوج أو الزوجة.

البيانات الشخصية الكاملة للزوجين، بما فيها الأسماء والرقم القومي.

تاريخ الزواج ومكان توثيق العقد.

بيانات وثيقة الزواج الأصلية، إن كانت متاحة.

توكيل رسمي أو مستند يثبت أحقية مقدم الطلب في استخراج الوثيقة، إذا كان الطلب مقدمًا من شخص آخر، وفقًا للقواعد المنظمة.

ويُفضل الاحتفاظ بصورة من وثيقة الزواج الورقية القديمة إن وجدت، لأنها قد تساعد في مطابقة البيانات، خاصةً إذا كانت واقعة الزواج غير ظاهرة على النظام الإلكتروني.

شروط استخراج قسيمة الزواج المميكنة لأول مرة

هناك بعض الضوابط التي ينبغي مراعاتها قبل تقديم طلب استخراج الوثيقة، لضمان إتمام الإجراءات دون تأخير، ومن أبرزها:

أن تكون واقعة الزواج موثقة رسميًا ومسجلة لدى الجهات المختصة.

توافر البيانات الصحيحة الخاصة بالزوج والزوجة.

مطابقة الأرقام القومية للأسماء المسجلة في قواعد بيانات الأحوال المدنية.

تقديم الطلب من صاحب الشأن أو شخص له حق استخراج الوثيقة وفقًا للقواعد المعمول بها.

وفي حالة عدم ظهور بيانات الزواج على النظام الإلكتروني، يجب مراجعة الجهة التي وثقت العقد أو مكتب الأحوال المدنية المختص لمعرفة الإجراء المطلوب لاستكمال تسجيل الواقعة.

كم تبلغ رسوم استخراج قسيمة زواج كمبيوتر في مصر؟

تختلف تكلفة استخراج قسيمة الزواج المميكنة بحسب مكان تقديم الطلب وطريقة الحصول على الوثيقة، سواء من مكاتب السجل المدني أو من خلال الخدمات الإلكترونية.

وتُحدد الرسوم وفقًا للتعريفة المعمول بها وقت تقديم الطلب، مع احتمال إضافة تكلفة التوصيل عند اختيار استلام الوثيقة عبر البريد.

لذلك يُنصح بالاستعلام عن قيمة الرسوم من مكتب الأحوال المدنية أو مراجعة المبلغ الظاهر على بوابة الخدمات الإلكترونية قبل تأكيد الطلب، بدلًا من الاعتماد على أسعار قديمة أو غير محدثة.

كم يستغرق استخراج قسيمة الزواج الكمبيوتر؟

تتوقف مدة استخراج الوثيقة على حالة تسجيل عقد الزواج ومدى توافر بياناته في منظومة الأحوال المدنية.

فإذا كانت الواقعة مسجلة بالفعل وتظهر بياناتها على النظام، تكون إجراءات استخراج الصورة المميكنة أكثر سهولة، بينما قد تستغرق وقتًا إضافيًا إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة البيانات أو استكمال تسجيل الزواج.

وبالنسبة للطلبات الإلكترونية، تختلف مدة التوصيل بحسب عنوان الاستلام وطريقة التسليم التي يحددها مقدم الطلب، ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال الحساب المستخدم في تقديمه.

هل يمكن استخراج قسيمة زواج كمبيوتر لأول مرة أونلاين؟

يمكن الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية لاستخراج وثائق الزواج المميكنة، لكن يجب التفرقة بين استخراج الوثيقة لأول مرة وإعادة استخراج نسخة أخرى منها.

فوفقًا للأسئلة الشائعة المنشورة على موقع قطاع الأحوال المدنية، تتاح خدمة استخراج صورة قيد زواج مميكنة للمرة الثانية عبر الإنترنت، وهو ما يعني ضرورة التأكد من إمكانية تقديم طلب الإصدار الأول إلكترونيًا قبل الاعتماد على هذه الوسيلة.

أما إذا لم يسبق إصدار وثيقة مميكنة للزواج، فيُفضل مراجعة مكتب الأحوال المدنية أو الجهة التي تولت توثيق العقد لمعرفة الإجراءات المناسبة للحالة.