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  • النقابة اللوجستية الأردنية تحتفل بتسليم شهادات تدريب المدربين المعتمدة من منظمة (FIATA) لكادرها التدريبي

النقابة اللوجستية الأردنية تحتفل بتسليم شهادات تدريب المدربين المعتمدة من منظمة (FIATA) لكادرها التدريبي

  • 16 نوفمبر 2026
  • 18:18
النقابة اللوجستية الأردنية تحتفل بتسليم شهادات تدريب المدربين المعتمدة من منظمة FIATA لكادرها التدريبي

خبرني  -  احتفلت النقابة اللوجستية الأردنية اليوم بتوزيع شهادات دورة "تدريب المدربين" (ToT) المعتمدة من الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (FIATA)، وذلك على نخبة من مدربي برنامج دبلوم الفياتا لدى النقابة.

وافتتح الحفل رئيس النقابة نزار صالح، بحضور نائب النقيب رامي النبر، والمدير التنفيذي للنقابة المهندس عبدالله جبور، وعضو مجلس الادارة ورئيسة لجنة التدريب  ايمان بكيرات، إلى جانب حضور  مدربي برنامج دبلوم الفياتا.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد رئيس النقابة نزار صالح بالإنجازات الكبيرة التي حققها المدربون في تأهيل وتدريب طلبة دبلوم الفياتا، مثمنا جهودهم المخلصة والمستمرة في تخريج أفواج متعاقبة من الكفاءات المؤهلة بأعلى مستويات المهارة والاحترافية لرفد القطاع اللوجستي.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للنقابة عبدالله جبور على ما جاء في كلمة النقيب، مشيدا بالدور المحوري والجهود الكبيرة التي يبذلها المدربون ولجنة التدريب، ليس فقط في برنامج دبلوم الفياتا، بل أيضا في الدورات الميدانية في العقبة ومختلف البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها النقابة بتميز واقتدار.

وشكرت إيمان بكيرات المدربين على جهودهم المميزة في التدريب سوداء في دبلومةالفياتا او الدورات المتخصصه الاخرى التي تقدم في عمان وخارجها.

وفي ختام الحفل، تم تسليم الشهادات المعتمدة للمدربين وسط أجواء احتفالية، مع تمنيات إدارة النقابة لهم بدوام التقدم والنجاح في مسيرتهم المهنية والتدريبية.

النقابة اللوجستية الأردنية تحتفل بتسليم شهادات تدريب المدربين المعتمدة من منظمة (FIATA) لكادرها التدريبي
النقابة اللوجستية الأردنية تحتفل بتسليم شهادات تدريب المدربين المعتمدة من منظمة (FIATA) لكادرها التدريبي
النقابة اللوجستية الأردنية تحتفل بتسليم شهادات تدريب المدربين المعتمدة من منظمة (FIATA) لكادرها التدريبي

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