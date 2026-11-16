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3 شهداء و7 إصابات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

  • 16 نوفمبر 2026
  • 18:11
3 شهداء و7 إصابات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

خبرني - 3 شهداء و7 إصابات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، إن 3 شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم شهيدان جديدان وشهيد متأثر بإصابته، فيما سُجلت 7 إصابات.

وأضافت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,650 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 5,975، وإجمالي حالات انتشال جثامين الشهداء 850.

وبحسب التقرير، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته إلى 74,702 شهيد و176,105 إصابات.

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