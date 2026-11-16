إنفيديا تقود نصف نمو الاقتصاد الإسرائيلي

خبرني - استحوذ ما يعرف بـ"أثر إنفيديا" على نحو نصف نمو الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من 2026، إذ ساعدت شركة أشباه الموصلات الأمريكية العملاقة الاقتصاد على تجاوز التوقعات.

ونما الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل سنوي ومعدل موسمي بلغ 8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2026، متجاوزا التقدير الوسيط البالغ 5.7% الذي توقعه ثمانية خبراء اقتصاديون استطلعتهم "بلومبرغ".

وعكس نصف هذا النمو ما يعرف بـ"الإنتاج الخارجي"، المرتبط إلى حد كبير بالإيرادات التي تحققها شركة "إنفيديا" من خلال ذراعها الإسرائيلية ما يبرز الدور الاستثنائي الذي تلعبه "إنفيديا" في الأداء الاقتصادي الإسرائيلي.

وكانت "إنفيديا" قد استحوذت في عام 2020 على شركة "ميلانوكس" الإسرائيلية لصناعة أشباه الموصلات، وحولتها إلى مركز هندسي رئيسي مع تصاعد إيرادات الشركة العالمية إلى أكثر من 300 مليار دولار حتى منتصف العام الجاري. وتوظف الشركة نحو 6000 شخص في إسرائيل.

وكان بنك إسرائيل قد توقع الشهر الماضي أن الاقتصاد في طريقه لتجاوز توقعات النمو السابقة، مع توقع نمو بنسبة 5.6% هذا العام بدلا من 4% كما كان متوقعا في السابق. ويتجاوز هذا الرقم تقدير صندوق النقد الدولي البالغ 4.5% لهذا العام بأكثر من نقطة مئوية كاملة، وهو الأعلى بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتستحوذ "إنفيديا" على شركة "ميلانوكس" الإسرائيلية، وتسجل إيرادات كبيرة من مبيعات رقائقها عالميا ضمن الحسابات الإسرائيلية، وبما أن هذه الرقائق تصنع أو تجمع خارج إسرائيل وتشحن مباشرة إلى العملاء، فإن الإيرادات تحتسب ضمن الصادرات الإسرائيلية.