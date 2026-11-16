سرقة 3 منازل خلال 4 ساعات.. ياسمين الخطاب تكشف تفاصيل جديدة

خبرني - حادث سير على طريق شارع الأردن عصر اليوملم تكن المؤثرة ياسمين الخطاب الوحيدة التي تعرض منزلها للسرقة، إذ كشفت أن منزلين آخرين في المنطقة السكنية نفسها تعرضا للاقتحام خلال أربع ساعات فقط، وسط اشتباه في وقوف مجموعة واحدة وراء الوقائع الثلاث، التي كشفت عن طريقة غير معتادة لاختيار المنازل والتأكد من خلوها قبل دخولها.

وخلال ظهورها في مقطع فيديو برفقة سيدة أخرى تعرض منزلها للسرقة، روت الخطاب تفاصيل جديدة عن تحركات اللصوص، موضحة أن إحدى الوقائع حدثت قرابة الساعة السابعة، بينما تعرض منزلها للاقتحام نحو الساعة الثامنة.

وبحسب رواية السيدة التي ظهرت معها، كان المشتبه بهم يتبعون طريقة متكررة قبل دخول أي منزل، إذ يضغطون على جرس الباب عدة مرات، ثم يعودون إلى السيارة وينتظرون، قبل تكرار المحاولة للتأكد من عدم وجود أحد بالداخل.

وبعد التأكد من خلو المنزل، كانوا يتجهون إلى خلع مقبض الباب والدخول، رغم وجود شبكات حماية على النوافذ ووسائل تأمين للأبواب.

وأشارت الخطاب إلى أن عمليات الاقتحام جرت بسرعة كبيرة، لافتة إلى أن سرقة المنزل الآخر لم تستغرق سوى 8 إلى 10 دقائق.

وأضافت أن ما ظهر من تفاصيل الوقائع يشير إلى تركيز اللصوص على الخزنات والمجوهرات والأموال النقدية، دون الاهتمام ببقية محتويات المنازل.

وتعزز هذه التفاصيل اعتقادها بأن المنازل الثلاثة تعرضت لعمليات نفذتها المجموعة نفسها، خاصة أن السرقات وقعت في نطاق زمني قصير لم يتجاوز أربع ساعات.

أما عن حجم الخسائر التي تعرضت لها، فكشفت ياسمين الخطاب أن قيمة المسروقات من منزلها وصلت إلى نحو 150 ألف دينار.

ومن بين المبالغ التي فقدتها 30 ألف دينار نقدا، كانت قد سحبتها من البنك قبل سفرها بأيام، بناء على نصيحة والدها بالاحتفاظ بأموال سائلة لمواجهة أي ظروف طارئة.

وقسمت المبلغ بين الخزنة ومكان آخر خارجها، إذ خصصت جزءا منه لسداد دفعة مالية مرتبطة بأعمالها، وهو ما جعلها تحتفظ به خارج الخزنة.

وفي جانب آخر من حديثها، كشفت الخطاب أنها قررت عدم إخبار ابنها بما حدث، حتى لا يراها غارقة في الحزن، وحتى لا يفقد شعوره بالأمان داخل المنزل.

لكنها روت تفصيلة لافتة تتعلق بابنها، إذ أخبرها أنه شاهدها في المنام وهي تسقط داخل حفرة كبيرة، قبل أن يتمكن من إنقاذها والخروج بها منها.

وتعكس هذه الواقعة جانبا آخر من الأزمة التي تعيشها الأسرة بعد اقتحام المنزل، في وقت تحاول فيه ياسمين التعامل مع آثار السرقة بعيدا عن ابنها، والحفاظ على شعوره بالطمأنينة داخل البيت.

