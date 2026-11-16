«إكس» تطلق خاصية تقطيع الفيديوهات

خبرني - على مدى السنوات القليلة الماضية أضافت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» عدداً من الخصائص لكي تجعل من نفسها مركزاً أكثر ملاءمة لصُنّاع المحتوى أو المؤثرين. وفي أحدث تحرك للمنصة في هذا الاتجاه لجذب المواهب أضافت أداة تقطيع لقطات الفيديو إلى صندوق الأدوات المتاح للمستخدمين.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خاصية تقطيع الفيديوهات تُعتبر أداة حيوية لصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتيح تقسيم الفيديوهات الطويلة إلى مقاطع قصيرة على طريقة فيديوهات منصة تيك توك، ثم بثها بطريقة محددة لجذب أكبر عدد من المشاهدات وبالتالي تحقيق أكبر عائد من الإعلانات.

وأعلنت «إكس» عن الأداة الجديدة في الأسبوع الماضي، التي تبدو بحسب تك كرانش، أداة بسيطة لتقطيع الفيديوهات، بما يتيح للمستخدمين تحرير الفيديوهات وبثها على منصة «إكس».

وقالت المنصة إن كل فيديو قصير مقتطع من فيديو أطول سيحمل علامة تقول «مقطتع من» بحيث يمكن النقر عليه للانتقال إلى الفيديو الأصلي، بما يسمح لمستخدمي «إكس» بمعرفة المزيد من صانع الفيديو والمزيد من فيديوهاته.

وقالت منصة في منشور لها «اقتطع اللحظة المفضلة لديك من أي فيديو، أضف لمستك، ثم انشرها دون أن تخرج من (إكس)».

وأضافت أنه: «يمكن لكل من صنّاع المحتوى والأشخاص الذين يقتطعون هذه اللقطات تحقيق أرباح من المشاهدات التي يحصدها المقطع، وذلك من خلال برنامج المكافآت الخاص بـ(إكس) المسمى (مكافآت المحتوى الأصلي). يقتصر برنامج المكافآت على (إكس) على صناع المحتوى المؤهلين، وتصرف المكافآت بناء على مستويات محددة من تفاعل الجمهور».