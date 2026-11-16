ولي العهد يلتقي شبابا من معان

خبرني - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، شبابا وشابات من محافظة معان.

وأكد سموه، خلال اللقاء الذي عقد في مركز الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني الثقافي في معان، أن الفكر الظلامي الإرهابي لا يمثل الدين الإسلامي، وليس مقبولا في المجتمع الأردني.

وشدد سمو ولي العهد على أنه لن يتم السماح لأصحاب هذا الفكر الظلامي ببث سمومهم وتهديد أمن المملكة وسلامة مواطنيها، مجددا التأكيد على تلاحم الأردنيين ووحدتهم.

وتطرق سموه إلى توجيهات جلالة الملك عبدﷲ الثاني لمراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف وتكثيف العمل على تجفيف منابعه.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن المملكة تمضي بخطوات ثابتة في مسيرة التطوير والتحديث، رغم الظروف الإقليمية الصعبة خلال الفترة الماضية.

ودار خلال اللقاء حوار حول جملة من القضايا التي تهم الشباب في محافظة معان.