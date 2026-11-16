فريق من جامعة عمان العربية ضمن أفضل 10 مشاريع ريادية في برنامج FastTrack المدعوم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي  (GIZ)

خبرني - في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل تميّز طلبة جامعة عمان العربية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، تأهّل الفريق الطلابي (Change The Future – CTF) بمشروعه الريادي (AquaGuard AI) إلى قائمة أفضل عشرة مشاريع ريادية ضمن برنامج (FastTrack)، المدعوم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والذي يُعنى بدعم الأفكار الابتكارية وتمكين رواد الأعمال من تطوير مشاريعهم وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق والنمو، وضمّ الفريق كلاً من الطلبة: زيد محمد الشوبكي، وماريا نضال الشيشاني، ومحمد وصفي الخرابشة، وقصي أبو اليزيد القاضي، من كلية تكنولوجيا المعلومات، وبإشراف الدكتور حسام المحاسنة مساعد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، وبمتابعة مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة.

وجاء تأهّل الفريق عن مشروع (AquaGuard AI)، الذي يقدم حلاً تقنياً ذكياً لإدارة الموارد المائية، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) وإنترنت الأشياء (Internet of Things) في الكشف عن تسربات المياه ومراقبة شبكات التوزيع، وتحليل بيانات الاستهلاك ومعدلات التدفق، بما يسهم في الحد من الفاقد المائي، وتحسين كفاءة إدارة شبكات المياه، وتوفير أدوات ذكية تدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة هذا المورد الحيوي، حيث يجسّد المشروع توجّه الطلبة نحو توظيف التقنيات الحديثة في معالجة التحديات الواقعية، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تجمع بين البعد التقني والأثر البيئي والمجتمعي، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه، والحاجة إلى تطوير أساليب أكثر كفاءة واستدامة لإدارة الموارد المائية.

وبهذا الصدد بين الدكتور سامر عياصرة مدير مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بأن هذا التأهّل محطة مهمة في مسيرة تطوير المشروع، وفرصة للفريق لمواصلة العمل على تحسين مخرجاته وتعزيز جاهزيته للتحول إلى منتج تقني قابل للتطبيق والتوسع، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستفادة منه في قطاع المياه، وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس ما يمتلكه طلبة جامعة عمان العربية من قدرات إبداعية وريادية، وقدرتهم على تحويل المعارف الأكاديمية إلى مشاريع تطبيقية تستجيب لاحتياجات المجتمع، كما يؤكد أهمية البيئة الجامعية المحفزة للابتكار، ودور مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في متابعة المبادرات الطلابية ودعم تطوير الأفكار والمشاريع الريادية.

بدوره أكد الدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية على أن تأهّل الفريق إلى قائمة أفضل عشرة مشاريع ريادية يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه طلبة الكلية في توظيف المعرفة التقنية والمهارات التطبيقية لتطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الواقعية، مشيراً إلى أن مشروع (AquaGuard AI) يمثل نموذجاً لتكامل المعرفة الأكاديمية مع التقنيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في ابتكار حلول تسهم في خدمة القطاعات الحيوية، وأضاف أن الكلية تحرص على توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار، وتشجيع الطلبة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية، مؤكداً أهمية مواصلة دعم الفريق وتوجيهه لتطوير المشروع وتعزيز فرص تطبيقه والاستفادة منه مستقبلاً.

وتواصل جامعة عمان العربية دعمها للمواهب الطلابية والمبادرات الابتكارية، وتعزيز مشاركتها في البرامج والمسابقات الريادية، انطلاقاً من رؤيتها في ربط التعليم بالتطبيق والبحث العلمي والابتكار، وإعداد جيل من الخريجين القادرين على تقديم حلول نوعية تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسارات التنمية المستدامة.