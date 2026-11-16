سينما شومان تعرض غدا الفيلم المصري (العصفور) للمخرج يوسف شاهين

خبرني – تعرض لجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان مساء يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، الفيلم المصري الشهير "العصفور" للمخرج الراحل يوسف شاهين، وذلك بقاعة السينما بمقر المؤسسة بجبل عمان.

ويعد الفيلم أحد أبرز الأعمال السينمائية العربية التي تناولت بالنقد والتحليل الأوضاع الاجتماعية والسياسية في مصر قبيل نكسة حزيران عام 1967.

والفيلم، الذي أُنجز عام 1972 وعُرض في مهرجان كان السينمائي عام 1973، من المحطات البارزة في تاريخ السينما العربية، إذ يقدم رؤية فنية جريئة تتناول قضايا الفساد والبيروقراطية والانتهازية السياسية، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تعكس تنوع المجتمع المصري في تلك المرحلة.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "بهية"، التي جسدتها الفنانة محسنة توفيق، والتي تحولت إلى رمز لمصر وللوجدان الشعبي الرافض للهزيمة، فيما يطرح العمل تساؤلات عميقة حول أسباب النكسة وسبل تجاوزها، في معالجة سينمائية اتسمت بالجرأة والابتكار.

كما يتميز "العصفور" بلغته البصرية المتفردة وتوظيفه المميز للموسيقى والأغنيات الوطنية، لا سيما أعمال الشيخ إمام وأشعار أحمد فؤاد نجم، ما أضفى على الفيلم أبعاداً إنسانية وسياسية جعلته علامة فارقة في مسيرة يوسف شاهين وفي تاريخ السينما المصرية والعربية.

ويُنظر إلى "العصفور" بوصفه أحد أكثر أفلام يوسف شاهين تأثيراً وحضوراً في الذاكرة السينمائية العربية، لما يقدمه من قراءة نقدية جريئة لمرحلة مفصلية في التاريخ العربي الحديث. ويمنح الفيلم جمهوره فرصة للتأمل في أسئلة الهزيمة والمسؤولية والأمل، عبر عمل سينمائي يجمع بين القيمة الفنية والطرح الفكري العميق، محافظاً على راهنيته وقدرته على إثارة الحوار حتى اليوم.