الزهايمر.. اكتشاف يسبق الأعراض بـ 10 سنوات

خبرني - كشفت دراسة أمريكية عن تغيرات في منطقتين بالدماغ قد تساعد في اكتشاف مرض الزهايمر قبل ظهور أعراضه بنحو 10 سنوات، ما قد يتيح فرصاً للتدخل العلاجي المبكر.

وحلّل باحثون من جامعة جونز هوبكنز مئات صور الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، وفقاً للدراسة المنشورة في دورية «نيورو إيميج ريبورتس».

وأظهرت النتائج أن منطقتي القشرة الشمية الداخلية واللوزة الدماغية تبدآن في الانكماش، خلال المراحل المبكرة من المرض، قبل منطقة الحُصين المسؤولة عن الذاكرة، والتي يعتمد عليها الأطباء عادةً في رصد التغيرات المرتبطة بالزهايمر. ووجد الباحثون ارتباطاً بين انكماش هاتين المنطقتين وتراكم بروتين «تاو»، أحد المؤشرات المعروفة للمرض.

وأشار الفريق إلى أن قياس التغيرات في المنطقتين معاً قد يساعد مستقبلاً في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للتدهور المعرفي، مؤكداً الحاجة إلى أبحاث إضافية قبل اعتماد النتائج في التشخيص المبكر. وتفتح هذه النتائج آفاقاً جديدة أمام تطوير وسائل أكثر دقة للكشف المبكر عن الزهايمر، بما قد يساعد الأطباء على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والتدخل قبل تفاقم التغيرات الدماغية.