بازار خيري ومعرض للكتاب في (عمان العربية) دعماً للطلبة المتعثرين

خبرني - في إطار تعزيز دور جامعة عمان العربية المجتمعي وترسيخ قيم التكافل والتضامن، وبرعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان، نظّمت كلية الشريعة في جامعة عمان العربية، وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، بازاراً خيرياً ومعرضاً للكتاب تحت عنوان "بصمة خير"، يهدف البازار إلى دعم الطلبة المتعثرين مادياً والمساهمة في تلبية احتياجاتهم، من خلال تخصيص ريع الفعالية بالكامل للأعمال الخيرية ومساندة الطلبة ، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ، مندوباً عن رئيس الجامعة، و الدكتورة كفاح الصوري عميد كلية الشريعة ، و الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة ، والدكتور عبدالله أبو شاور مساعد عميد كلية الشريعة، والدكتور مراد القداح نائب عميد شؤون الطلبة، والدكتورة ليال الزبن مساعد عميد شؤون الطلبة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع من طلبة كلية الشريعة ومختلف كليات الجامعة.

واشتمل البازار على مجموعة متنوعة من الأركان التي ضمت المأكولات والمشروبات اليمنية، والأطباق الشعبية والشرقية، إلى جانب معرض مميز للكتاب أُقيم بالتعاون مع مكتبة يوسف الحسنين الإسلامية، التي أسهمت في دعم المبادرة من خلال توفير مجموعة من الكتب القيّمة بأسعار رمزية، فضلاً عن توزيع عدد من الكتب مجاناً على الطلبة المحتاجين في الكلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص الوصول إلى المعرفة وتشجيع القراءة بين الطلبة.

وأعرب الدكتور يامين خلال جولته في أركان البازار عن اعتزازه بالجهود التنظيمية والمبادرة الإنسانية التي تعكس روح التعاون والتكافل داخل أسرة الجامعة، مؤكداً حرص جامعة عمان العربية على دعم المبادرات الطلابية والمجتمعية التي تعزز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، وتسهم في ترسيخ قيم العطاء والانتماء والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلبة.

من جانبها بينت الدكتورة الصوري على أن تنظيم بازار "بصمة خير" يأتي ضمن سلسلة الأنشطة والمبادرات التي تنفذها كلية الشريعة بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، وتفعيل دور الجامعة في خدمة طلبتها، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي للطلبة المحتاجين والمتعثرين، مشيدةً بالتفاعل الكبير والإقبال اللافت من الطلبة والحضور، والذي عكس أسمى معاني التكافل والتعاون والمسؤولية المجتمعية.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رسالة جامعة عمان العربية في تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، وتوفير بيئة جامعية قائمة على التعاون والتكافل، وإطلاق المبادرات النوعية التي تضع احتياجات الطلبة في مقدمة أولوياتها، وتجسد دور الجامعة في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.