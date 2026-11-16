جامعة عمان العربية تعزز الجانب التطبيقي لطلبة هندسة العمارة بمحاضرة حول تصميم المرافق الصحية

خبرني - تجسيداً لاهتمام جامعة عمان العربية بتطوير مهارات طلبتها وتعزيز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، وربط المعرفة الأكاديمية بالممارسات المهنية والخبرات العملية، وضمن توجيهات الاستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبدعم من الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة، استضاف قسم هندسة العمارة المهندس بشر زريقات المدير العام لمكتب الأبنية الحديثة، لإعطاء محاضرة متخصصة بعنوان "تصميم المرافق الصحية"، بحضور طلبة قسم هندسة العمارة، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في القسم.

وتناولت المحاضرة أبرز المعايير والأسس الهندسية والمعمارية الواجب مراعاتها عند تصميم المرافق الصحية، وأهم المتطلبات الوظيفية والفنية التي تسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية، وضمان جودة التصميم، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمستخدمين، كما تضمنت عرضاً لعدد من التطبيقات العملية والنماذج المستمدة من مشاريع واقعية في هذا المجال، كما شهدت المحاضرة تفاعلاً من الطلبة، من خلال النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات، ما أتاح لهم فرصة التعرف إلى الخبرات المهنية والعملية للمهندس زريقات، والاطلاع على أبرز التحديات الفنية والتصميمية المرتبطة بتنفيذ مشاريع المرافق الصحية.

وتأتي هذه الاستضافة ضمن حرص قسم هندسة العمارة وكلية الهندسة في جامعة عمان العربية على تعزيز التواصل مع المكاتب الهندسية والخبرات المهنية المتخصصة، وإثراء معارف الطلبة، وتطوير مهاراتهم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة الأكاديمية والكفاءة المهنية اللازمة لممارسة العمل الهندسي والمعماري.