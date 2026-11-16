تربوية عمان العربية تشارك في لقاء تشاوري لتعزيز حماية الغابات وبناء القدرات والاستدامة في الأردن

خبرني - ضمن جهود جامعة عمان العربية لتعزيز التشاور مع المجتمع المحلي وتحديد أولويات التدريب وبناء القدرات على المستويات الفردية والمؤسسية والمجتمعية، وتوظيف مخرجات النقاشات في تطوير الخطط المستقبلية لمشروع FORESTMED، شاركت الدكتورة سماح العمري عضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية والنفسية في الجامعة، في اللقاء التشاوري الذي استضافته بلدية المعراض في مركز التدريب وخدمة المجتمع وبحضور كلٌ من: الدكتور بدر الخوالدة نائب متصرف لواء المعراض، وممثلين عن مديرية الزراعة والحراج، ومكتب حماية البيئة والشرطة البيئية، ومدير محمية دبين الطبيعية، إلى جانب عدد من أبناء المجتمع المحلي، ضمن أنشطة مشروع FORESTMED، الهادف إلى تعزيز المعرفة المحلية وحماية الموارد الوراثية للغابات في الأردن، وبمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي.

وخلال اللقاء قدمت الدكتورة العمري مجموعة من المقترحات والحلول ذات الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدةً على أهمية بناء ارتباط نفسي وإنساني إيجابي بين أفراد المجتمع المحلي والأشجار والغابات، بحيث تصبح حمايتها نابعة من الشعور بالانتماء والمسؤولية، وليس فقط من الالتزام بالإجراءات والتعليمات، حيث اقترحت في هذا الإطار تنفيذ مشاريع بيئية ومجتمعية توظف الطبيعة في تعزيز الصحة النفسية والرفاه النفسي، من خلال إنشاء مساحات ومشاريع للاسترخاء والدعم النفسي والاجتماعي، وتنظيم أنشطة للتنفس العميق والتأمل في أحضان الغابات، بما يعزز العلاقة الإيجابية بين الإنسان والبيئة، كما طرحت مقترح تقسيم المناطق الحرجية إلى قطاعات وفقاً لمواقع وجود أبناء المجتمع المحلي، بما يعزز مشاركتهم في متابعة هذه المناطق وحمايتها، ويرسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية المشتركة، وفي سياق تمكين المرأة اقتصادياً اقترحت الدكتورة العمري تدريب السيدات على التعرف إلى الأعشاب والنباتات الطبيعية التي تنمو في المنطقة، وطرق جمعها واستخدامها وطهيها بصورة مستدامة، وتحويل هذه المعرفة إلى فرص تدريبية وإنتاجية وتسويقية، كما دعت إلى تطوير تطبيقات إلكترونية يشرف عليها شباب وشابات المجتمع المحلي، تتضمن فيديوهات قصيرة تقدم من خلالها السيدات تعريفاً بالأعشاب وخصائصها وطرق استخدامها والاستفادة منها، بما يسهم في توثيق المعرفة المحلية وفتح فرص عمل ومشاريع صغيرة لأبناء المنطقة، مع مراعاة حماية التنوع الحيوي وعدم استنزاف الموارد الطبيعية، مؤكدةً على أن التعامل المستدام مع حماية الغابات يتطلب البدء بالتفكير في حلول عملية تحقق الفائدة للمجتمع المحلي وتوفر له فرصاً حقيقية للمشاركة والاستفادة، قبل التركيز على تطبيق العقوبات والإجراءات الرادعة، فتعزيز مصلحة المجتمع في حماية الغابة يجعل أبناءه شركاء فاعلين في المحافظة عليها واستدامتها.

وركّزت النقاشات على تحديد الاحتياجات التدريبية وتعزيز القدرات المحلية، والاستفادة من مخرجات الحوار في تطوير الخطط المستقبلية للمشروع، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم جهود حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، كما ناقش المشاركون واقع الغابات وسبل حمايتها والمحافظة على مواردها الوراثية، وأبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها، واحتياجات بناء القدرات والتدريب في مجالات رصد الغابات وتقييمها، وإنتاج البذور الاشتال، والحد من التهديدات وتعزيز المرونة المناخية، إلى جانب الحوكمة والتنسيق المؤسسي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في جهود الحماية والاستدامة.

وتجسّد هذه المشاركة حرص كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية على تعزيز دورها في خدمة المجتمع، من خلال تقديم حلول علمية وتطبيقية تسهم في الربط بين حماية البيئة والصحة النفسية والتمكين المجتمعي، بما يدعم مفاهيم التنمية المستدامة، ويعزز الوعي بأهمية الغابات بوصفها مساحات حيوية تسهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير مقومات الصحة والرزق، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية تجاه البيئة.